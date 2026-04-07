به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت انرژی فرانسه اعلام کرد حدود ۱۸ درصد از پمپ‌بنزین‌های این کشور، معادل نزدیک به ۱۸۰۰ جایگاه سوخت، با کمبود حداقل یک نوع سوخت مواجه هستند؛ رقمی که نسبت به جمعه گذشته با ثبت ۱۲ درصد، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، بیش از هزار پمپ‌بنزین در سراسر این کشور با کمبود بنزین ۹۵ اکتان یا گازوئیل روبه‌رو هستند و حدود ۱۵۰ جایگاه نیز به‌طور کامل فاقد هرگونه سوخت گزارش شده‌اند.

مقامات فرانسوی تأکید کرده‌اند که برخلاف تصور اولیه، علت اصلی این کمبود نه اختلال در تأمین بلکه رفتار مصرف‌کنندگان بوده است. شرکت توتال‌انرژی از اواسط ماه مارس سقف قیمتی برای سوخت در جایگاه‌های خود تعیین کرده تا از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ خاورمیانه حمایت کند.

با این حال این سیاست اثر معکوس داشته و موجب شده بسیاری از رانندگان برای استفاده از قیمت‌های پایین‌تر، با حجم بیشتری سوخت‌گیری کنند. بر اساس اعلام وزارت انرژی فرانسه، از حدود ۹۰۰ جایگاهی که حداقل یک نوع سوخت در آنها به پایان رسیده، حدود ۷۰۰ جایگاه متعلق به شرکت توتال‌انرژی است.

در همین حال دولت فرانسه اعلام کرده ذخایر استراتژیک سوخت این کشور توان پوشش حدود ۱۱۸ روز مصرف را دارد و در صورت لزوم از این ذخایر برای تثبیت بازار داخلی استفاده خواهد شد.

این در حالی است که از ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) و همزمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) جهان به شمار می‌رودد.