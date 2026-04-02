۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

فرانسه در آستانه بحران سوخت

فرانسوی‌ها شاهد بالاترین قیمت سوخت خودروها در چهل سال اخیر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود سوخت منجر به تعطیل شدن برخی از پمپ بنزین‌ها در فرانسه شده است.

به گزارش تی‌آرتی، ایستگاه‌ها با اختلالات موقت در تأمین سوخت مواجه شده‌اند که ناشی از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و اختلال در تنگه هرمز است.

قیمت دیزل به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۵ (در چهل سال گذشته) رسیده است. طبق نظرسنجی‌ها، ۸۷ درصد فرانسوی‌ها نگران جنگ خاورمیانه هستند.

در حالی که کارشناسان و سیاستمداران در جهان بارها درباره پیامدهای حمله به ایران هشدار داده بودند، آمریکا و رژیم صهیونیستی حدود یک ماه پیش تجاوز نظامی به ایران را آغاز کردند.

با آغاز جنگ و کاهش شدید رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت در جهان جهش پیدا کرد و کشورهای مختلف از جمله آمریکا با افزایش قیمت سوخت مواجه شده‌اند.

    • اقتصاد IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      اقتصاد جهان روی عددها می‌ایستد، نه شعارها. و یکی از مهم‌ترین این عددها، قیمت نفت است. اگر عرضه نفت خاورمیانه—even برای مدت کوتاه—مختل شود، بازار به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد: قیمت نفت جهشی می‌شود، هزینه انرژی بالا می‌رود، تورم جهانی تشدید می‌شود و رشد اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بحث اصلی این نیست که چه کسی حرف تندتری زده؛ بحث این است که اقتصاد جهانی تا چه قیمتی می‌تواند شوک انرژی را تحمل کند. بازار نفت حافظه کوتاه دارد اما واکنش سریع. هر اختلال در یکی از گره‌های اصلی عرضه،
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      به جهنم

