فرانسه در آستانه بحران سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود سوخت منجر به تعطیل شدن برخی از پمپ بنزینها در فرانسه شده است.
به گزارش تیآرتی، ایستگاهها با اختلالات موقت در تأمین سوخت مواجه شدهاند که ناشی از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و اختلال در تنگه هرمز است.
قیمت دیزل به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۵ (در چهل سال گذشته) رسیده است. طبق نظرسنجیها، ۸۷ درصد فرانسویها نگران جنگ خاورمیانه هستند.
در حالی که کارشناسان و سیاستمداران در جهان بارها درباره پیامدهای حمله به ایران هشدار داده بودند، آمریکا و رژیم صهیونیستی حدود یک ماه پیش تجاوز نظامی به ایران را آغاز کردند.
با آغاز جنگ و کاهش شدید رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز، قیمت نفت در جهان جهش پیدا کرد و کشورهای مختلف از جمله آمریکا با افزایش قیمت سوخت مواجه شدهاند.
