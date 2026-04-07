تمهیدات سریلانکا و بنگلادش در مواجهه با بحران سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، پس از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران و بروز مشکلات ناشی از تنش آفرینی های آنان به ویژه در ارتباط با مختل شدن تردد در تنگه هرمز، سریلانکا و بنگلادش با بحران سوخت مواجه شده و از این رو تصمیماتی را اتخاذ کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، سریلانکا در این راستا، یارانه سوخت اعمال کرد.

آنورا کومارا دیسانایاک رییس جمهور سریلانکا در این خصوص گفت: مذاکرات با روسیه برای تهیه گاز، زغال سنگ، سوخت و کود نیز آغاز شده است. یک بسته حمایتی اقتصادی را با هدف به حداقل رساندن تأثیر درگیری‌ های غرب آسیا وضع کردیم که بر سوخت، انرژی، گاز و کود اعمال می شود. اعمال تخفیف ۱۰۰ روپیه سریلانکا (LKR) برای هر لیتر گازوئیل و ۲۰ روپیه سریلانکا برای هر لیتر بنزین از جمله این اقدامات است که ماهانه ۲۰ میلیارد روپیه سریلانکا برای دولت هزینه خواهد داشت.

از سوی دیگر، اقبال حسن محمود توکو، وزیر انرژی بنگلادش گفت که در صورت لزوم با تعدیل قیمت‌ ها، افزایش قیمت سوخت را از ماه آینده بررسی خواهد کرد.

وزیر انرژی بنگلادش اضافه کرد که در حال حاضر ۱۶۴ هزار و ۶۴۴ تن گازوئیل در انبار موجود است، در حالی که ۱۳۸ هزار تن دیگر تا ۳۰ آوریل وارد خواهد شد.