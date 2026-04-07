به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جیمی دایمون، رئیس بانک جیپی مورگان چیس، در نامهای به سهامداران نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه هشدار داد و اعلام کرد تشدید درگیری نظامی میان ایالات متحده و ایران میتواند بازارهای جهانی را وارد یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی کند.
دایمون تأکید کرد ادامه جنگ با جمهوری اسلامی ایران میتواند قیمت نفت را به سطوح بیسابقهای برساند و این شوک انرژی، موج تازهای از تورم را در اقتصاد جهانی ایجاد کند. به گفته وی، در چنین شرایطی فدرال رزرو ناچار خواهد شد نرخهای بهره را بسیار بیشتر از پیشبینیهای فعلی بازار افزایش دهد.
این هشدار در حالی مطرح شد که یک روز پیش از آن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشارها بر تهران را تشدید کرد و تهدید کرد در صورت باز نشدن تنگه هرمز، تأسیسات حیاتی ایران از جمله نیروگاهها و پلها هدف حمله قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل جیپی مورگان که دو دهه مدیریت بزرگترین مؤسسه مالی آمریکا را بر عهده دارد، همچنین به مجموعهای از ریسکهای ژئوپولیتیکی اشاره کرد و گفت علاوه بر جنگ اوکراین و رقابت فزاینده با چین، تشدید تنشها در خاورمیانه و جنگ با ایران اقتصاد جهان را با تهدیداتی کمسابقه روبهرو کرده است.
وی افزود شوکهای متوالی در بازار نفت و سایر کالاها میتواند تورم در آمریکا را تشدید کرده و نرخهای بهره را به سطحی بالاتر از انتظارات بازار برساند. دایمون همچنین ابراز تردید کرد که آیا اقدامات نظامی آمریکا در نهایت به اهداف تعیینشده دست خواهد یافت یا خیر.
بر اساس این گزارش، افزایش نگرانیها درباره بازگشت تورم باعث شده بازارها امید خود به کاهش نرخهای بهره در سال جاری را تا حد زیادی از دست بدهند. سال گذشته کاهش نرخهای بهره باعث ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام شد، اما هفته گذشته شاخص اساندپی ۵۰۰ بدترین عملکرد سهماهه خود از سال ۲۰۲۲ را تجربه کرد؛ وضعیتی که عمدتاً ناشی از تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی و افزایش قیمت انرژی عنوان شده است.
دایمون در ارزیابی اقتصاد آمریکا گفت با وجود مقاومت نسبی اقتصاد، مصرفکنندگان همچنان به هزینهکرد ادامه میدهند، اما بخش زیادی از این رشد ناشی از کسری بودجه گسترده دولت و محرکهای مالی سالهای گذشته است.
وی همچنین درباره بازار ۱.۸ تریلیون دلاری اعتبار خصوصی هشدار داد و گفت با ضعیف شدن چرخه اعتباری، این بازار ممکن است زیانهای قابل توجهی از وامهای اهرمی متحمل شود. به گفته او، نبود شفافیت کافی در این بخش میتواند در صورت بدتر شدن شرایط اقتصادی، سرمایهگذاران را به فروش گسترده داراییها وادار کند.
رئیس جیپی مورگان در بخش دیگری از سخنان خود از مقررات جدید سرمایهای پیشنهادی برای بانکهای آمریکایی انتقاد کرد و برخی مفاد آن را «بیمنطق» دانست. او اصلاحات مقررات بازل ۳ و قوانین مربوط به بانکهای سیستمیک جهانی مهم (GSIB) را «بسیار معیوب» توصیف کرد و خواستار کاهش بار سرمایهای این بانکها از ۸ درصد فعلی به ۵ درصد شد؛ رقمی که به گفته او سطح کنونی آن «ناخوشایند، غیرمنطقی و غیرآمریکایی» است.
