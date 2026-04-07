تکریم خانواده پنج شهید جنگ رمضان با حضور مسئولان استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استان و خادمان امامزاده موسی مبرقع(ع) با حضور در منزل خانواده پنج شهید جنگ تحمیلی اخیر، با این خانوادهها دیدار و از آنان تجلیل کردند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم شریف قم، حجتالاسلام لقمانپور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم، دکتر صالح قاسمی مشاور ایثارگران استاندار قم و جمعی از مسئولان بنیاد شهید استان حضور داشتند.
همچنین خادمان حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع) با پرچم متبرک این آستان مقدس در این دیدار شرکت کردند.
حاضران در این برنامه با خانوادههای شهیدان سعید احمدی مینا، شهیده زهرا مرادی، شهید علیاصغر خانی، شهید سید اسماعیل جعفری و شهید سهساله حسین آجیلی که در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدهاند، دیدار کرده و از صبر و ایثار آنان قدردانی کردند.
در جریان این دیدار، حضور خادمان و پرچم متبرک امامزاده موسی مبرقع(ع)، فرزند بلافصل امام جواد(ع)، فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشید و موجب تأثر و آرامش خاطر خانوادههای معظم شهدا شد.
نظر شما