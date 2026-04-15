به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا موسوی، رابط حرم مطهر حضرت معصومه(س) در همدان چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامههای دهه کرامت پرداخت و از حضور کاروان خادمان حضرت معصومه(س) با عنوان «سفیران حضرت» برای سومین سال متوالی در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه کاروان خادمان حرم مطهر از شامگاه ۲۸ فروردین وارد همدان شده و تا شامگاه ۳۱ فروردین، بهویژه در روز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، در این استان حضور خواهند داشت، افزود: این کاروان در سه روز در بیش از ۴۰ نقطه شهری، روستایی و بخشهای مختلف همدان حضور یافته و برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی را اجرا میکنند.
وی هدف از این برنامهها را ایجاد حلقه اتصال معنوی و برگزاری مراسم «زیارت از راه دور» برای مردم استان عنوان کرد و افزود: آیین برافراشتن بزرگترین پرچم مزین به نام حضرت معصومه(س) در ابتدای شهرک فرهنگیان و در جوار مزار شهید گمنام، همزمان با روز میلاد حضرت معصومه(س) انجام میشود.
موسوی از اجرای طرحهای اجتماعی همزمان با دهه کرامت خبر داد و گفت: با همکاری ستاد دیه، آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد در دستور کار قرار گرفته و همچنین به مناسبت تقارن برنامهها با جنگ رمضان، دیدار با خانواده شهدا از جمله شهدای آموزش و پرورش انجام میشود.
رابط حرم مطهر حضرت معصومه(س) در همدان در ادامه با اشاره به برنامههای ویژه نوجوانان و جوانان افزود: اجتماع دختران زینبی هر سال همزمان با ایام شهادت حضرت معصومه(س) با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ دختر نوجوان برگزار میشود و اجتماع پسران علیاکبری نیز در آبانماه برپا خواهد شد که امسال با حضور سفیران حرم همراه است.
موسوی از راهاندازی «چایخانه حرم حضرت معصومه(س)» در همدان در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: در طول سال برنامههای گستردهای در حوزههای اجتماعی و فرهنگی، شامل رسیدگی به نیازمندان و اجرای فعالیتهای متنوع در استان پیشبینی شده است.
وی در پایان با اشاره به فعالیت دبیرخانه کشوری اعزام خادمان حرم گفت: حضور کاروان خادمان حضرت معصومه(س) برای سومین سال پیاپی در همدان، توفیقی برای مردم استان و خادمان حرم مطهر است.
