ادامه حمله پهپادهای ارتش به صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی در نزدیکی دیمونا و مقر ارتش تروریستی آمریکا امارات و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۵۸ اعلام کرد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران اسلامی!
ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به تجاوزات دشمن آمریکایی_ صهیونیستی به صنایع پتروشیمی و دیگر زیرساخت های کشور، از شب گذشته «واحد تولید برق و منبع ذخیرهسازی سوخت صنایع پتروشیمی» در جنوب سرزمینهای اشغالی در نزدیکی دیمونا، «مرکز تعمیر و نگهداری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبلعلی امارات » و سامانههای راداری و ساختمانهای اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی احمد الجابر کویت را هدف حملات پرحجم پهپادی قرار داد.
منطقه صنعتی دیمونا از حساسیت بالا برای اقتصاد و امنیت رژیم صهیونی برخوردار بوده و محل بزرگترین مجتمع شیمیایی رژیم در صحرای نقب است. واحد تولید برق و منبع ذخیرهسازی سوخت صنایع پتروشیمی در آن منطقه قرار داشته و مواد شیمیایی آن برای برخی مصارف نظامی رژیم صهیونیستی کاربرد دارد.
مرکز تعمیر و نگهداری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبلعلی در امارات ، به عنوان یکی از بزرگترین بنادر پهلوگیری ناوهای نیروی دریایی آمریکا در منطقه، یک مرکز پشتیبانی و تعمیراتی مهم برای شناورها را به ناوگان آمریکا ارائه میدهد.
پایگاه هوایی احمد الجابر کویت میزبان نیروهای نظامی آمریکا است که سامانههای راداری و آشیانههایی با قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای نظامی را داشته و یگان ۳۳۲ نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه مستقر است.
در این اطلاعیه آمده است؛ این سلسله عملیات افتخارآمیز، به پیشگاهِ سربازان گمنام، مهندسان خلاق، کارگران سختکوش و تمامی دستاندرکاران صنعت نفت، پتروشیمی و انرژی کشور تقدیم میشود؛ پیشقراولانی که در زمان جنگ، با صلابت، تخصص و ایثار مثالزدنی خود، مانع از توقف چرخه تولید، روشنایی و امید در این سرزمین شدند. «ارتش فدای ملت، ملت پناه ارتش»؛ تا ریشهکن شدن تجاوز دشمن، با اقتدار در میدان ایستادهایم.
نظر شما