قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۲ هفته اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) بهدلیل ادامه تنشها در منطقه خاورمیانه افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال پس از رسیدن به ۱۱۲ دلار در اوایل معاملههای روز دوشنبه (۲۷ اردیبهشت)، تا ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ با ۲ دلار و ۳ سنت یا ۱.۸۶ درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و ۲۹ سنت و بالاترین سطح از ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) رسید.
نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۲ دلار و ۳۱ سنت یا ۲.۱۹ درصد افزایش، ۱۰۷ دلار و ۷۳ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد، در حالی که در ساعتهای ابتدایی معاملات امروز به ۱۰۸ دلار و ۷۰ سنت و بالاترین قیمت از ۳۰ آوریل (دهم اردیبهشت) رسیده بود.
قرارداد معاملههای نفت خام شاخص دابلیوتیآی برای تحویل در ماه ژوئن روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت) منقضی میشوند.
هر دو شاخص نفتی هفته گذشته با کاهش امیدها به رفع تنشها در منطقه خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز بیش از ۷ درصد افزایش یافتند.
جیسون شنکر، از موسسه پرستیژ اکونومیکس، در یادداشتی نوشت: ادامه جنگ علیه ایران خطر آسیب بلندمدت به قیمت نفت را افزایش میدهد و میتواند نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد، این موضوع همچنین میتواند خطرهای کاهشی مداومی را برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
نظر شما