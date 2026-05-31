خسارت ۵.۶ میلیارد دلاری جنگ بر اقتصاد و تولید نفت کویت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع انرژی و اقتصادی کویت، شرکت نفت کویت وضعیت اضطراری برای تحویل محمولههای نفتی را تمدید کرده و به خریداران هشدار داده است که تردد دریایی برای نفتکشهای تجاری همچنان با ریسک بسیار بالا همراه است.
از آنجا که کویت فاقد خط لوله فرامرزی جایگزین برای دور زدن خلیج فارس است، راهبرد این کشور در حال حاضر بر فروش ذخایر نفتی در خارج از مرزها، از جمله محمولههای ذخیرهشده در نفتکشها و پالایشگاه مشترک با ویتنام متمرکز شده است.
تولید عادی نفت خام کویت که پیش از آغاز درگیریها روزانه حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بود، در اواخر جنگ به یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید که نشاندهنده سقوط ۵۳ درصدی تولید است. علت اصلی این افت، تکمیل ظرفیت مخازن ذخیرهسازی داخلی و ناتوانی در صادرات اعلام شده است. شرکت نفت کویت همچنین برای حفظ امنیت انرژی و تأمین خوراک پالایشگاهها، نفت خام تولیدی را به مصرف داخلی برای تولید فرآوردههایی مانند بنزین و نفتگاز اختصاص داده است.
تحلیلها نشان میدهد کاهش تولید، روزانه حدود ۱۳۶ میلیون دلار به درآمدهای این کشور آسیب زده و مجموع زیان نفتی کویت را در طول جنگ به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسانده است که معادل بیش از ۱۱ درصد درآمدهای نفتی پیشبینیشده در بودجه این کشور است.
اختلال در تردد از تنگه هرمز و توقف پروازها نیز منجر به زیان حدود ۱۲۹ میلیون دلاری در درآمدهای گمرکی شده است. در مجموع، با در نظر گرفتن کاهش ۹.۴ درصدی درآمدهای عمومی بودجه، افت ۲ درصدی درآمدهای غیرنفتی و کاهش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی، اقتصاد کویت حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خسارت متحمل شده است.
نظر شما