نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز چهارشنبه (۲۶ فروردین) با افزایش قیمت نفت برنت و کاهش قیمت نفت آمریکا در بحبوحه تردید درباره عرضه نفت خام از منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خاورمیانه، بهدلیل اختلال تردد از ماندن تنگه هرمز، با نوسان همراه بود.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه به وقت گرینویچ، با ۴۰ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۱۹ سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که طی ساعات اولیه معاملهها پس از کاهش ۴.۶ درصدی در جلسه معاملاتی پیشین (سهشنبه، ۲۵ فروردین)، با ۰.۹ درصد افت روبهرو بوده است.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۳ سنت یا ۰.۳ درصد افت، ۹۱ دلار و پنج سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد، در حالی که این شاخص پس از ثبت کاهش ۷.۹ درصدی در جلسه معاملاتی پیشین (سهشنبه، ۲۵ فروردین) در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۴.۷ درصد افت را تجربه کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه مدعی شد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ علیه ایران میتواند طی دو روز آینده در پاکستان ازسر گرفته شود. این موضوع خوشبینی را درباره مذاکراتی که سرانجام میتواند به حلوفصل درگیری و احیای عرضه نفت خام و سوخت منجر شود، افزایش داده است.
در حالی که بازار فکر میکند بدترین وضع به پایان رسیده و دورهای بیشتری از مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران را در روزهای آینده در نظر میگیرد، سوورو سرکار، رئیس تیم بخش انرژی در بانک دیبیاس (DBS)، گفت: اکنون امید بیشتری نسبت به تحولات واقعی وجود دارد.
وی افزود: نفت فیزیکی هنوز با اختلاف قابلتوجهی نسبت به قیمتهای آتی معامله میشود، جنگ تا حد زیادی تنگه هرمز، آبراه کلیدی برای جریان نفت خام و فرآوردههای نفتی از خلیج فارس به خریداران جهانی، بهویژه در آسیا و اروپا را با اختلال روبهرو کرده است.
پالایشگاهها بهشدت بهدنبال جایگزین برای عرضه نفت خام هستند و این موضوع سبب افزایش اختلاف قیمتی میشود که آنها حاضرند برای نفت مناطقی مانند سواحل خلیج مکزیک و دریای شمال بپردازند.
یک محموله نفت خام شاخص دابلیوتیآی میدلند برای تحویل به روتردام روز سهشنبه با اختلاف قیمت بیسابقه ۲۲ دلار و ۸۰ سنت برای هر بشکه بالاتر از قیمتهای شاخص اروپا معامله شد.
منابع روز سهشنبه گفتند: با وجود آتشبس دو هفتهای، عبور و مرور از طریق تنگه همچنان نامشخص است.
گروه شورک در یادداشتی اعلام کرد: در حالی که عناوین اخبار دیپلماتیک از احتمال از سرگیری مذاکرات ایالات متحده و ایران و حتی کاهش موقت محدودیتهای ترانزیتی حکایت دارد، واقعیت فیزیکی همچنان پراکنده است.
بازار پس از دو اقدام ایالات متحده، در معرض از دست دادن بخشی از دسترسی به عرضه بیشتر قرار دارد. مقامهای دولتی آمریکا روز سهشنبه به رویترز گفتند که واشینگتن معافیت ۳۰ روزه از تحریمهای محمولههای نفت شناور ایران را که این هفته منقضی میشود، تمدید نخواهد کرد و بیسروصدا اجازه میدهد معافیت مشابهی از تحریمهای نفت روسیه در پایان هفته منقضی شود.
در ادامه امروز، بازارها منتظر دادههای رسمی ذخیرهسازیهای ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا خواهند بود، این گزارش قرار است ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت شرق آمریکا (۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ) منتشر شود.
نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار میرود ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا هفته گذشته اندکی افزایش یافته باشد، در حالی که ذخیرهسازیهای فرآوردههای تقطیری و بنزین احتمالاً کاهش یافته است.
منابع بازار آشنا با آمار مؤسسه نفت آمریکا روز سهشنبه اعلام کردند که ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا برای سومین هفته پیاپی افزایش یافته است.
