به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، محققان می گویند خرید آنلاین ارتباط به شدت قوی با استرس دارد و تأثیر آن به مراتب بیشتر از خواندن اخبار یا چک کردن ایمیل است.

«محمد بلال»، محقق ارشد از دانشگاه آلتو در فنلاند، در این باره می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا آنلاین شاپ‌ها، با افزایش استرس مرتبط است.»

برای این مطالعه، محققان عادات استفاده از اینترنت را در حدود 1500 فرد آلمانی در طول 7 ماه، با استفاده از برنامه ردیابی که نشان‌دهنده میزان استفاده آنها از اینترنت بود، بررسی کردند.

نتایج نشان داد زمان سپری شده در اینترنت برای خرید آنلاین با افزایش استرس مرتبط است.

در عین حال، محققان دریافتند خواندن ایمیل یا اخبار با میزان استرس به مراتب کمتری مرتبط بود.

بلال در ادامه افزود: «نکته جالب این بود افرادی که وقت زیادی را در سایت‌های خبری سپری می کردند استرس کمتری نسبت به بقیه داشتند. از سوی دیگر، افرادی که استرس بیشتری داشتند زمان زیادی را در سایت‌های خبری سپری نمی کردند. این یافته با تحقیق قبلی که نشان می دهد استرس می تواند استفاده از اخبار را کاهش دهد، منطبق بود.»

در مجموع محققان دریافتند ارتباط قوی بین استفاده از اینترنت و استرس بالاتر وجود دارد به خصوص در بین افرادی که استرس زیادی را در زندگی روزمره شان تجربه می‌کنند.»

محققان قصد دارند مطالعه عمیق‌تری در این زمینه انجام دهند.