حمله رژیم صهیونی آمریکایی به دانشگاه آسیب به پیشرفت ایران است

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمله دشمن صهیونی آمریکایی به دانشگاه‌های کشور با تأکید بر اهمیت پاسداشت شأن دانشگاه و صیانت از محیط‌های علمی کشور اظهار کرد: هرگونه اخلال در امنیت و آرامش مراکز علمی و دانشگاه ها به‌عنوان کانون تفکر، پژوهش و تربیت سرمایه انسانی، به روند رشد و توسعه علمی کشور آسیب وارد می‌کند.

وی با محکومیت حملات جنایت کارانه دشمن به کشورمان افزود: دانشگاه‌ها مراکز تولید دانش، گفت‌وگو و ارتقای توانمندی‌های علمی هستند و حفاظت از این محیط‌ها به‌منزله پاسداری از آینده علمی کشور است.

کلانتری خاطرنشان کرد: دانشگاههای استان البرز با حفظ انسجام علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی خود، مسیر توسعه علمی را با جدیت ادامه خواهند داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با بیان این‌که حمایت از فضاهای دانشگاهی نیازمند همکاری نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی است، خاطرنشان کرد: تقویت آرامش و امنیت در محیط‌های دانشگاهی از اولویت‌های اصلی دانشگاه است و تلاش می‌کنیم زمینه فعالیت مؤثر دانشجویان و اعضای هیأت علمی همواره فراهم باشد.

وی در پایان از جامعه دانشگاهی خواست با همدلی، تعامل سازنده و تمرکز بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، جایگاه ارزشمند دانشگاه را بیش از پیش تقویت کنند.