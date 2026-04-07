مهلت تکمیل ارزیابی آراء قضایی تا پایان اردیبهشت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، در مکاتبهای با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها، بر اتمام ارزیابی آراء قضایی توسط هیأتهای تخصصی تا پایان اردیبهشتماه تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵، این اقدام را در راستای نظارت الکترونیک بر عملکرد محاکم سراسر کشور و ارتقای اتقان آرا دانست.
مرتضوی تصریح کرد: در صورت ایجاد وقفه در روند ارزیابی آرا بهدلیل شرایط اخیر، هیأتهای تخصصی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت نسبت به تکمیل ارزیابیها و ارسال نتایج به دیوان عالی کشور اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل کارنامه قضایی قضات در سامانه «تناد» از حیث کیفیت و استحکام آرا تأکید کرد و خواستار ارسال بهموقع نتایج ارزیابیها شد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: هیأتهای تخصصی استانی باید ضمن بارگذاری آرا در سامانه تناد، گزارشهای تحلیلی و آسیبشناسانه از وضعیت آرا را نیز به این معاونت ارائه کنند.
نظر شما