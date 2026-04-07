حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بازرسی با همراهی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان ذیربط انجام شد و هدف آن ارزیابی کیفیت خدمات دارویی ارائه شده به شهروندان، کنترل قیمت داروها و محصولات آرایشی و بهداشتی و اطمینان از رعایت مقررات دارویی بود.

وی افزود: در جریان این گشت مشترک، حضور مسئول فنی دارویی در داروخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و قیمت فروش داروها با تعرفه‌های مصوب تطبیق داده شد و همچنین شرایط نگهداری داروها و رعایت اصول بهداشتی در داروخانه‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.

رحیمیان ادامه داد: ژنراتورهای برق نیز مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه بیش از ۸۰ درصد داروخانه‌های سطح شهر به موتور برق و ژنراتور مجهز هستند.

وی یادآور شد: تمامی شرکت‌های پخش دارو نیز ۱۰۰ درصد به ژنراتور مجهز شده‌اند و سوخت دوم و جایگزین برای داروخانه‌های دارای ژنراتور تأمین شده است. بنابراین در صورت قطعی برق هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی درباره تأمین دارو و شیر خشک گفت: براساس بررسی‌های انجام شده، در داروخانه‌ها شیر خشک فراوان است و هیچ کمبودی وجود ندارد و در خصوص دارو هم وضعیت تأمین کامل است و هیچ کمبود خاصی در استان گزارش نشده است.

رحیمیان افزود: بازرسی امروز علاوه بر ارزیابی داروخانه‌ها، روند تأمین و توزیع دارو و شیر خشک را نیز شامل شد و اطمینان داریم خدمات دارویی به شکل پایدار و با کیفیت به شهروندان ارائه می‌شود.