رشد ۶۰ درصدی اهدای خون توسط بانوان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی از رشد ۶۰ درصدی اهدای خون بانوان و افزایش ۷۶ درصدی مشارکت جوانان این استان در سنت حسنه اهدای خون از ابتدای جنگ رمضان تا ۱۷ فروردین‌ماه خبر داد.

وی با ابراز افتخار از مشارکت کم‌نظیر مردم نوع‌دوست این استان در روزهای آغازین جنگ رمضان، اظهار کرد: از تاریخ ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۵، مجموعاً هشت هزار و ۹۳۰ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد، هفت هزار و ۶۳۵ نفر موفق به اهدای خون کامل شدند این در حالی است که آمار اهدای کامل در مدت مشابه سال گذشته چهارهزار و ۹۲۹ واحد بوده است.

مدیرکل انتقال خون لرستان در ادامه تصریح کرد: مایه غرور و افتخار است که اعلام کنیم در این بازه زمانی در شاخص اهدای خون بانوان در سطح استان شاهد افزایش ۶۰ درصدی بوده‌ایم به‌طوری‌که آمار اهدای خون بانوان از ۴۸۵ نفر در سال گذشته به ۷۷۷ نفر افزایش‌یافته است.

سوری با اشاره به حضور پررنگ و مسئولانه نسل جوان در پایگاه‌های انتقال خون، افزود: همچنین در شاخص اهدای خون جوانان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال حدود ۷۶ درصد افزایش مشارکت به ثبت رسیده است براین‌اساس میزان اهدای خون جوانان از هزار و ۳۲۶ نفر در مدت مشابه سال قبل به دو هزار و ۳۱۹ نفر رسیده است که این آمار خیره‌کننده برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات استان لرستان محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر اهداکنندگان جدید، گفت: از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، هزار و ۹۳۹ نفر برای اولین‌بار به پایگاه‌های اهدای خون لرستان مراجعه کردند، درحالی‌که این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها ۹۶۱ نفر بوده است.

مدیرکل انتقال خون لرستان ضمن قدردانی از تمامی هم استانی‌ها ابراز امیدواری کرد که این روند انسان‌دوستانه و حیات‌بخش در طول سال نیز تداوم داشته باشد.

سوری با اشاره به جنایات دشمنان اسلام و ایران در پیامی قاطع خطاب به دشمنان کودک‌کش میهن، گفت: امروز رزمندگانی که در دامان چنین بانوانی پرورش یافته‌اند و ملتی که از چنین جوانان ایثارگری برخوردار است هیچ‌گاه طعم شکست را نخواهند چشید.