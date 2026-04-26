نابودی خلاقیت در مسلخ«قضاوت دیگری»؛از انتخاب رشته تا چیدمان فضای خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در تحلیل‌های تاریخی و سیاسی در جوامع مختلف بشری، همواره بر مفهوم استبداد از بالا تمرکز شده است، لایه مخرب‌تری از اقتدارگرایی در بطن روابط اجتماعی جاری است که کمتر مورد نقد قرار می‌گیرد. این لایه، «استبداد اجتماعی» یا فشار خردکننده‌ توده برای هم‌رنگ‌جویی است. در فضایی که شعار نانوشته‌ «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» به یک مانیفست بقا تبدیل شده، فردیت و خلاقیت نابود می‌شوند.

استبداد هم‌رنگ‌جویی از کوچک‌ترین واحد اجتماعی، یعنی نهاد خانواده و خویشاوندی آغاز می‌شود. در این ساختار، فردیت اشخاص نه بر اساس توانمندی‌ها و علایق منحصربه‌فرد، بلکه بر اساس استانداردهای خاص سنجیده می‌شود. از انتخاب رشته تحصیلی و مسیر شغلی گرفته تا نحوه برگزاری مراسم‌های آیینی و حتی چیدمان فضای خصوصی، همگی تحت نظارت یک «پلیس نامرئی» به نام «قضاوت دیگران» قرار دارند.

این فشار اجتماعی باعث می‌شود که افراد نه برای رضایت درونی خود، بلکه برای بستن دهان منتقدان خیالی زندگی کنند. نتیجه‌ این رویکرد، تولید انبوهی از شهروندانی است که زیر بار فشارهای سنگین مالی تنها برای نمایش به دیگران کمر خم کرده‌اند. در چنین فضایی، هرگونه خروج از مسیر نرمال، با برچسب ناهنجاری، بی‌عرضگی یا لجاجت سرکوب می‌شود و فرد را به حاشیه می‌راند.

نابودی خلاقیت در مسلخ «نُُرم‌های تکراری»

خلاقیت و نوآوری ماهیتاً محصول تفاوت و «خروج از دایره امن» هستند. اما استبداد هم‌رنگ‌جویی، هرگونه تفاوت را به مثابه تهدیدی برای نظم می‌بیند. وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد به جای مسیرهای سنتی، وارد حوزه‌ای نوظهور یا نامتعارف شود، با اولین مانع که تمسخر یا تردید جمعی است روبرو می‌شود.

این فشار هم‌رنگ‌ساز باعث می‌شود که ایده‌های نوآورانه در نطفه خفه شوند. در چرخه اقتصادی، شاهد پدیده‌ کپی‌برداری‌های زنجیره‌ای هستیم؛ چرا که جامعه از اولین بودن و «متفاوت بودن» واهمه دارد. لایه‌های مختلف جامعه ترجیح می‌دهند در مسیری که دیگران کوبیده‌اند با اطمینان حرکت کنند، حتی اگر آن مسیر به بن‌بست رسیده باشد، تا اینکه مسیر جدیدی را کشف کنند و در معرض قضاوت یا شکست جلوی چشم دیگران قرار بگیرند.

فضای مجازی؛ از ویترین تظاهر تا دادگاه صحرایی کاربران

با ورود فناوری‌های نوین ارتباطی، استبداد هم‌رنگ‌جویی ابعاد پیچیده‌تری یافته است. شبکه‌های اجتماعی تصویری، به ویترینی برای «تولید انبوه سبک زندگی مشابه» تبدیل شده‌اند. استانداردسازی مفاهیمی چون زیبایی، موفقیت و خوشبختی، باعث شده است هر کسی که از این «زیبایی‌شناسی استانداردشده» فاصله بگیرد، با بی‌توجهی یا طرد دیجیتال روبرو شود.

از سوی دیگر، پدیده‌ی «ترور شخصیت» در فضای مجازی، به ابزاری برای سرکوب نظرات متفاوت تبدیل شده است. اگر فردی نظری مخالف موج حاکم ابراز کند، با هجمه‌ای روبرو می‌شود که نه برای گفتگو، بلکه برای «تخریب هویت» او سازماندهی شده است. این ترس از طرد شدن، باعث شده است که نخبگان به «مارپیچ سکوت» پناه ببرند و تنها حرف‌هایی را بزنند که مورد پسند اکثریت است. این یکنواختی فکری، بزرگترین مانع برای نقد ساختاری و پیشرفت است.

پناه بردن به جمع برای بقا

چرا این حجم از هم‌رنگ‌جویی در رفتارهای اجتماعی بازتولید می‌شود؟ ریشه‌های این رفتار را باید در ناامنی‌های تاریخی جستجو کرد. در ساختارهایی که در طول زمان، تفاوت داشتن می‌توانست به قیمت گزافی تمام شود، گم شدن در توده به یک استراتژی هوشمندانه‌ بقا تبدیل شد.از منظر روان‌شناسی اجتماعی، زمانی که «تأیید اجتماعی» بالاتر از «تحقق خود» قرار بگیرد، فردیت مستقل که پیش‌نیاز توسعه است، هرگز شکل نمی‌گیرد. وقتی عزت‌نفس فرد به جای شایستگی‌های درونی، از نگاه بیرونی تغذیه شود، او عملاً به برده‌ سلیقه و قضاوت دیگران تبدیل می‌شود. در چنین حالتی، جامعه از افرادی تشکیل می‌شود که علی‌رغم تحصیلات بالا، فاقد «عاملیت فردی» هستند.

چرا بدون فردیت، پیشرفت ناممکن است؟

پیشرفت واقعی، محصول «اصالت فرد» است؛ یعنی فردی که جرئت داشته باشد مسیر منحصربه‌فرد خود را تعریف کند. در جوامعی که استبداد هم‌رنگ‌جویی حاکم است، سرمایه انسانی به جای «خلاقیت»، صرف «انطباق» می‌شود.این یکنواختی ساختاری، راه را بر تخریب خلاق که موتور محرک تحولات مدرن است، می‌بندد. بدون وجود افرادی که جرئت کنند «نه» بگویند و از نُرم‌های پذیرفته‌شده خارج شوند، هیچ اصلاح بنیادینی در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی رخ نخواهد داد. در واقع، توسعه زمانی آغاز می‌شود که جامعه هزینه‌ «متفاوت بودن» را کاهش دهد و از کثرت‌گرایی به عنوان یک دارایی استقبال کند.

تمرین «شجاعت متفاوت بودن»

شکستن زنجیرهای استبداد هم‌رنگ‌جویی، نیازمند یک اراده‌ی جمعی برای بازپس‌گیری حریم فردیت است.نظام آموزشی باید به دنبال تقویت روحیه نقادانه و کشف استعدادهای متمایز باشد.همچنین لایه‌های مختلف جامعه باید یاد بگیرند که تفاوت سبک زندگی یا عقیده‌ی دیگری، تهدیدی برای نظم نیست، بلکه فرصتی برای پویایی است. گذار از جامعه‌ای که برای «چشم دیگران» زندگی می‌کند به جامعه‌ای که برای «ارزش‌های درونی» تلاش می‌کند، حیاتی‌ترین گام فرهنگی است.

توسعه پیش از آنکه امری اقتصادی باشد، امری فرهنگی و روانی است. استبداد واقعی در نگاه‌های ملامت‌گری است که مانع از رشد نطفه‌های خلاقیت در افراد می‌شوند. توسعه زمانی رخ می‌دهد که یک شهروند، با اطمینان کامل بایستد و بگوید: «من این‌گونه می‌اندیشم و این‌گونه زندگی می‌کنم، چون این انتخاب آگاهانه‌ من است.» شکستن بت «قضاوت دیگران»، سخت‌ترین اما ضروری‌ترین تحولی است که باید در جان و دل هر جامعه‌ی در حال گذاری رخ دهد تا راه برای درخشش استعدادهای نهفته باز شود.