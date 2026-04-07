۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

پیش‌بینی برداشت ۱۵۰۰ تن محصول جو در بستک

بستک-مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت: برداشت جو در شهرستان بستک از نیمه نخست فروردین‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰۰ تن محصول جو برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی، با اشاره به نقش بارش‌های مناسب سال زراعی جاری در افزایش عملکرد این محصول گفت: امسال به دلیل بارندگی‌های مطلوب، سطح زیرکشت جو در شهرستان به ۲ هزار و ۱۵۵ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰۰ تن محصول از مزارع آبی و دیم برداشت شود.

وی افزود: روستاهای فرامرزان، جناح، هرنگ، کوخرد، کوهیج، لاورمیستان، دهنگ، فتویه، ایلود و زنگارد از مهم‌ترین مناطق کشت جو در شهرستان بستک هستند و بخش عمده برداشت این محصول در این مناطق انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک تأکید کرد: تداوم بارش‌ها و حمایت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در بهبود تولیدات زراعی شهرستان داشته و امید می‌رود روند افزایشی تولید جو در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

