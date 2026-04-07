به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی، با اشاره به نقش بارش‌های مناسب سال زراعی جاری در افزایش عملکرد این محصول گفت: امسال به دلیل بارندگی‌های مطلوب، سطح زیرکشت جو در شهرستان به ۲ هزار و ۱۵۵ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰۰ تن محصول از مزارع آبی و دیم برداشت شود.

وی افزود: روستاهای فرامرزان، جناح، هرنگ، کوخرد، کوهیج، لاورمیستان، دهنگ، فتویه، ایلود و زنگارد از مهم‌ترین مناطق کشت جو در شهرستان بستک هستند و بخش عمده برداشت این محصول در این مناطق انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک تأکید کرد: تداوم بارش‌ها و حمایت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در بهبود تولیدات زراعی شهرستان داشته و امید می‌رود روند افزایشی تولید جو در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.