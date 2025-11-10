به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: این نخستین تجربه کشت موز در شهرستان بستک است که با رقم V-9 کشت شده و شرایط مناسب گلخانه، امکان تولید و عرضه این محصول گرمسیری را فراهم کرده است.

سعدالله رحمانی در این زمینه گفت: این اقدام نشان‌دهنده توانمندی کشاورزان منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی برای تولید محصولات متنوع و مورد نیاز بازار است و امید می‌رود در آینده شاهد توسعه این نوع کشت در سطح وسیع‌تری باشیم.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای موز در بستک می‌تواند با تأمین بخشی از نیاز داخل، نقش مؤثری در کاهش واردات این محصول داشته باشد و از خروج ارز جلوگیری کند.

موزهای این گلخانه پس از نخستین برداشت، روانه بازار خواهد شد.