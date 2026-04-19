۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

برداشت گندم از مزارع بستک آغاز شد

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از آغاز برداشت گندم در مزارع شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی اظهار کرد: برداشت خوشه‌های طلایی گندم از ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بستک آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک پیش‌بینی کرد: امسال بیش از ۲ هزار تُن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شود.

سعدالله رحمانی گفت: برداشت گندم با ۱۸ دستگاه کمباین صورت می‌گیرد.

وی افزود: کشت گندم بیشتر در روستاهای لاورمیستان فاریاب، ایلود، انوه، کمشک، دهنگ و شهر کوهیج است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: رقم کشت شده از نوع سیروان است.

رحمانی افزود: برداشت گندم آبی تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: بیش از۹۰ درصد کشت به صورت مکانیزه و با دستگاه خطی کار شده و آبیاری نیز به شیوه نواری و نوین صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بستک خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه هماهنگی خرید تضمینی، جمع آوری گندم کشاورزان و تحویل آن به اداره غله استان برنامه ریزی می‌شود.

