به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از ۱۲ هزار تن گوجه فرنگی از این زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

وی گفت: کشت گوجه فرنگی در شهرستان بستک تا پایان مهر ادامه دارد.

رحمانی افزود: آبیاری گوجه‌فرنگی‌های کشت شده به صورت نوین صورت می‌گیرد که این امر علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی افزود: رقم‌های کشت شده بریویو، برنتا و بدرو که به صورت نشایی کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک ادامه داد: روستاهای دهنگ، لاورمیستان، کوهیج و انوه مناطق کشت گوجه‌فرنگی در شهرستان بستک است.

رحمانی افزود: محصول برداشت علاوه بر نیاز بازار داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال می‌شود.

برداشت گوجه فرنگی از نیمه نخست دی آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه می‌یابد.