نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از نشست اعضای این کمیسیون با نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت خبر داد و گفت: نظر به دغدغهها و نگرانیهای مردم درخصوص سازوکار اعزام زائران خانه خدا، در ادامه برنامهریزیهای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و بازدیدها و نظارتهای میدانی، پیش از ظهر امروز (سهشنبه ۱۸ فروردین ماه) جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با حجت الاسلام سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون ضمن طرح دغدغههای مردم درخصوص ضرورت پیشبینی حفظ سلامت امنیت زائران و همچنین هزینههای اعزام، باتوجه به شرایط پیش آمده، به طرح سوالات و دغدغههای مردم پرداختند و سپس حجت الاسلام المسلمین نواب گزارشی درباره این موضوعات ارائه داد.
راستینه با اشاره به اینکه در این نشست پیرامون موضوعات مربوط به عملیات حج و عمره ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تبادل نظر شد، اضافه کرد: سرپرست حجاج ایرانی برنامه ریزی برای انجام حج پیش رو را تشریح کرد و با بیان اقدامات انجام شده قبل و بعد از جنگ رمضان برای برگزاری عملیات حج تمتع، تأکید کرد مجموعه سازمان حج و زیارت با توجه به مسئولیت ذاتی خود و فرصت کم باقیمانده باید اقدامات لازم را تدبیر و انجام دهد.
راستینه گفت: در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به سناریوهای مختلفی که برای برگزاری حج پیش رو بررسی و کارشناسی شده است، اعلام کرد که این مجموعه با توجه به تجارب گذشته امور تخصصی را در داخل و کشور میزبان پیگیری کرده است تا زائران از حضور در این کنگره بزرگ محروم نشوند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه همچنان تصمیمی درخصوص عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است، عنوان کرد: طبق اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعزام و یا اعزام نکردن زائران در حج پیش رو به اعلام نظر و رهنمود مراجعی که از آنها استعلام شده است، بستگی دارد.
