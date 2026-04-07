متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
باشگاه تراکتور، همانگونه که پیشتر نیز توسط محمدرضا زنوزی مطلق، مالک محترم باشگاه، اعلام شده است، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مصوبات فدراسیون فوتبال و برنامهریزی سازمان لیگ، در ادامه مسابقات لیگ برتر حضور یابد. این باشگاه همواره بر تعیین عادلانه قهرمان، سهمیههای آسیایی و تیمهای سقوطکننده در جریان رقابتهای رسمی و در مستطیل سبز تأکید دارد.
با این حال، در شرایطی که تیمهای مدعی صدر جدول در حال پیگیری تعیین تکلیف سرنوشت لیگ هستند، طرح دیدگاههایی از سوی برخی تیمهای میانه جدول، که جایگاه آنها بهروشنی مشخص است، قابل تأمل و خارج از منطق رقابتی به نظر میرسد. بدیهی است اظهارنظر درباره نحوه تعیین قهرمان و سهمیههای آسیایی، بیش از همه در حوزه تیمهای بالانشین جدول معنا پیدا میکند.
همچنین، پیشنهاد برگزاری تورنمنتی میان شش تیم برتر جدول، فاقد توجیه منطقی و ورزشی است. مشخص نیست بر اساس چه معیارهایی، تیمهای صدرنشین باید در قالب رقابتی جدید با تیمهای پایینتر به مصاف بپردازند. چنین طرحی نهتنها با اصول عدالت ورزشی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به وجود شانس نظری برای سایر تیمها، محدود کردن رقابت به چند تیم خاص، محل ایراد جدی است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، با اشاره به برخی پیشنهاددهندگان این طرحها آمده است: تیمهایی که از مسیر جام حذفی نیز شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارند، نباید با ارائه فرمولهای غیرمتعارف، در روند طبیعی رقابتها اخلال ایجاد کنند. در صورتی که قرار باشد سهمیهها خارج از چارچوب رقابتهای رسمی توزیع شود، چنین روندی مغایر با اصول حرفهای فوتبال خواهد بود.
در پایان، باشگاه تراکتور بار دیگر تأکید میکند که تابع تصمیمات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بوده و در صورت برگزاری ادامه مسابقات، آماده حضور در رقابتها با حضور ۱۶ تیم و تعیین تکلیف قهرمان و سهمیههای آسیایی در زمین مسابقه است.
