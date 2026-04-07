میناب میزبان اردوی فشرده نویسندگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «مدام» از برگزاری بوت‌کمپ نوشتن در شهر میناب خبر داد. این دوره با حضور جمعی از نویسندگان و مدرسین ادبی از جمله مجید قیصری، سلمان باهنر، مکرمه شوشتری، رامبد خانلری، معصومه امیرزاده و منصوره مصطفی‌زاده برگزار می‌شود.

به‌گفته برگزارکنندگان، هدف این برنامه ارتقای مهارت‌های نوشتاری شرکت‌کنندگان و تولید متون ادبی در مدت زمان محدود است. بر اساس اعلام رسمی، ثبت‌نام اولیه تا روز شنبه ۲۲ فروردین ادامه دارد و متقاضیان باید رزومه نویسندگی و یک نمونه متن کامل خود را از طریق لینک معرفی‌شده ارسال کنند.

مجله مدام همچنین اعلام کرده است به دلیل شرایط خاص منطقه و جنگ، امکان تغییر در جزئیات برنامه وجود دارد و شرکت‌کنندگان باید آمادگی حضور و فعالیت در شرایط سخت را داشته باشند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، آثار و رزومه افراد توسط تحریریه بررسی و اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی اعلام خواهد شد. برای شرکت در این سفر، تولید نسخه اول متن توسط هر نویسنده در طول دوره الزامی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با صفحه رسمی پشتیبانی مجله مدام و یا از طریق آیدی @modaam_admin در ارتباط باشند.

لینک ثبت‌نام و ارسال رزومه https://survey.porsline.ir/s/dp5zxt2w