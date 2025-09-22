  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

«وطن» سوژه هفتمین شماره مدام شد

«وطن» سوژه هفتمین شماره مدام شد

هفتمین شماره مجله «مدام» که به خلق روایت و آثار داستانی می‌پردازد با موضوع «وطن» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره هفتم دوماهنامه «مدام» ویژه تیر و مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد؛ شماره‌ای که موضوع محوری آن «وطن» است.
«مدام» مجله‌ای در حوزه ادبیات داستانی است که هر دو ماه با شماره‌ای تازه منتشر می‌شود. این نشریه در دو بخش «واقعیت» و «خیال» به انتشار آثار ادبی می‌پردازد.

پس از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی،‌ نویسندگان نشریه مدام از وطن نوشتند و به بیان روایت‌هایشان از وطن و دفاع از آن پرداختند.
در شماره هفتم، آثاری از نویسندگان معصومه امیرزاده، فاطمه آل‌مبارک، مریم حسینی، رامبد خانلری و احسان عبدی‌پور منتشر شده است.
این شماره به سردبیری مصطفی جواهری و با قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد خبر 6596801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها