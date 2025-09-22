«وطن» سوژه هفتمین شماره مدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره هفتم دوماهنامه «مدام» ویژه تیر و مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد؛ شمارهای که موضوع محوری آن «وطن» است.
«مدام» مجلهای در حوزه ادبیات داستانی است که هر دو ماه با شمارهای تازه منتشر میشود. این نشریه در دو بخش «واقعیت» و «خیال» به انتشار آثار ادبی میپردازد.
پس از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی، نویسندگان نشریه مدام از وطن نوشتند و به بیان روایتهایشان از وطن و دفاع از آن پرداختند.
در شماره هفتم، آثاری از نویسندگان معصومه امیرزاده، فاطمه آلمبارک، مریم حسینی، رامبد خانلری و احسان عبدیپور منتشر شده است.
این شماره به سردبیری مصطفی جواهری و با قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما