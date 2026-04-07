فرماندار دشتی: اعتبارات فرهنگ و ارشاد شهرستان ۴۰۰ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اظهار کرد: شهرستان دشتی با توجه به سبقه تاریخی در حوزه فرهنگی، یکی از شهرستان‌هایی است که در این حوزه حرف های بسیاری برای گفتن دارد و از شهرستان‌های برتر استان در این زمینه محسوب می‌شود.

فرماندار دشتی افزود: با توجه به شرایط کشور، برنامه‌های دولت باید با جدیت در حوزه فرهنگ و هنر دنبال شود و معتقدیم در کنار سایر حوزه ها این حوزه نیز نیازمند توجه و حمایت ویژه است و معتقدم مردم ما در این ایام در حال خلق آثار هنری ارزشمند و ماندگار در دفاع از سرزمین خود ایران عزیز هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتی افراد توانمند و تأثیرگذاری حضور دارند که می‌توانند فضای فرهنگی و هنری منطقه را به حرکت درآورند و ظرفیت‌های ارزشمندی در این زمینه در جای جای شهرستان وجود دارد.

حمایت از فعالان فرهنگی

مقاتلی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان بیان کرد: علی‌رغم اقدامات خوبی که صورت گرفته، هنوز در برخی شاخص‌ها نیازمند ارتقا هستیم و باید برای بهبود وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تلاش بیشتری انجام شود.

فرماندار دشتی همچنین بر حمایت از فعالان فرهنگی تأکید کرد و گفت: اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرند تا بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه فرهنگی منطقه ایفا کنند.

وی از رشد ۴۰۰ درصدی اعتبارات حوزه فرهنگ و ارشاد در شهرستان خبر داد و افزود: تلاش داریم در سال جاری نیز این روند رشد را حفظ کرده و حتی ارتقا دهیم.

در پایان این مراسم از زحمات حمید ذاکری تقدیر و شاهین نجفی به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی معرفی شد.