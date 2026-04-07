جامعه باید از تهدیدات جنگ ترکیبی با خبر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسزاده، عضو گروه سلامت معنوی اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی، با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی اخیر، بر اهمیت حیاتی «جنگ روایتها» و «جنگ شناختی» تأکید کرد.
وی، این ابعاد را به اندازهای تأثیرگذار دانست که آسیبهای ناشی از آنها میتواند جامعه را از درون فرو بپاشد.
عضو هیئت علمی گروه معرفت شناسی علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهاجم اخیر صهیونی-آمریکایی را نمونهای بارز از جنگ ترکیبی برشمرد که در آن، جنبههای روایی و شناختی به اندازه جنبه نظامی اهمیت یافته است.
وی توضیح داد: این جنگها با هدف قرار دادن ذهن و ادراک جامعه، تلاش میکنند تا اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت سلب کرده، نهادها و سرمایههای اجتماعی را تضعیف نموده و نهایتاً به براندازی از درون دست یابند.
معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جنگ روایتها را گونهای مهم از جنگ شناختی دانست که با «روایتسازی» و «روایتپردازی» از طریق رسانههای معاند و فضای مجازی، سعی در القای ناکارآمدی حاکمیت، ایجاد ناامیدی و شکاف در جامعه دارد.
عباسزاده، کلان روایت غالب غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هستهای و تهدید بودن توان موشکی ایران را نمونهای از این روایتسازیها برشمرد.
وی در مواجهه با این جنگهای روایی، بر لزوم تشخیص «صدق گزارهها» با معیار «مطابقت با واقع» تأکید کرد و خواستار تحقیق و ارزیابی دقیق روایتها، بهویژه در نسبت با روایتهای خودی، شد.
عباسزاده همچنین هشدار داد که بازی در زمین دشمن و استفاده از روایتهای غیردقیق میتواند به غلبه دشمن در جنگ روایی منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی وی برای مقابله با این تهدیدات شامل روشنگری و جهاد تبیین، ژرفاندیشی، دشمنشناسی، تقویت رسانههای داخلی، توسعه اینترنت ملی، ارتقای سواد رسانهای و فضای مجازی، و مهمتر از همه، تعمیق معنویت و اخلاق در سطوح مختلف جامعه با رویکرد اسلامی است.
عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی این موارد را ضرورتهایی انکارناپذیر برای دفاع مؤثر در برابر جنگهای نوین دانست.
نظر شما