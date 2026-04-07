۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

غفور کارگری: اردوهای پاراآسیایی با کیفیت مطلوب پیگیری می‌شود

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید دارد که اردوی آماده سازی تیم های پارالمپیکی برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ با کیفیت بیشتری پیگیری خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسهٔ شورای مدیران کمیتهٔ ملی پارالمپیک در سال جاری با حضور غفور کارگری، رئیس کمیته برگزار شد.

این نشست صبح امروز در سالن جلسات این کمیته و با حضور مدیران برگزار و در ابتدا مصوبات جلسهٔ نخست پیگیری شد. سپس حمید صمیمی دبیرکل کمیته، به تشریح روند امور اجرایی، فعالیت‌های کمیته در شرایط کنونی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ارائهٔ خدمات مطلوب به خانواده بزرگ پارالمپیک پرداخت.

در ادامه هر یک از مدیران بخش‌ها، گزارش اقدامات و فعالیت‌های واحد تحت نظر خود را ارائه کردند.

سپس غفور کارگری رئیس کمیتهٔ ملی پارالمپیک ضمن اشاره به رویدادهای اخیر و محکوم کردن جنایت‌های آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، بر پیگیری وظایف ذاتی هر واحد، انجام امور جاری و به‌ویژه موضوعات مرتبط با بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا تأکید کرد.

وی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با فدراسیون‌های مرتبط، از آغاز اردوهای رشته‌های حاضر در این بازی ها خبر داد و بر نظارت مستمر و برگزاری کیفی این اردوها در زمینه‌های فنی، پشتیبانی، آکادمیک و سایر حوزه‌ها تأکید نمود.

در این جلسه، موضوعاتی نظیر بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا، پیشرفت طرح جامع تحول، جنبش پارالمپیک، مباحث فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی و لجستیک، امور بین‌الملل، روابط‌عمومی و روایت، و همچنین مسائل فنی ورزشی مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

