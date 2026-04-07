به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسهٔ شورای مدیران کمیتهٔ ملی پارالمپیک در سال جاری با حضور غفور کارگری، رئیس کمیته برگزار شد.

این نشست صبح امروز در سالن جلسات این کمیته و با حضور مدیران برگزار و در ابتدا مصوبات جلسهٔ نخست پیگیری شد. سپس حمید صمیمی دبیرکل کمیته، به تشریح روند امور اجرایی، فعالیت‌های کمیته در شرایط کنونی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ارائهٔ خدمات مطلوب به خانواده بزرگ پارالمپیک پرداخت.

در ادامه هر یک از مدیران بخش‌ها، گزارش اقدامات و فعالیت‌های واحد تحت نظر خود را ارائه کردند.

سپس غفور کارگری رئیس کمیتهٔ ملی پارالمپیک ضمن اشاره به رویدادهای اخیر و محکوم کردن جنایت‌های آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، بر پیگیری وظایف ذاتی هر واحد، انجام امور جاری و به‌ویژه موضوعات مرتبط با بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا تأکید کرد.

وی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با فدراسیون‌های مرتبط، از آغاز اردوهای رشته‌های حاضر در این بازی ها خبر داد و بر نظارت مستمر و برگزاری کیفی این اردوها در زمینه‌های فنی، پشتیبانی، آکادمیک و سایر حوزه‌ها تأکید نمود.

در این جلسه، موضوعاتی نظیر بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا، پیشرفت طرح جامع تحول، جنبش پارالمپیک، مباحث فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی و لجستیک، امور بین‌الملل، روابط‌عمومی و روایت، و همچنین مسائل فنی ورزشی مورد بحث و تأکید قرار گرفت.