حضور غفور کارگری در مراسم سالگرد تأسیس کمیته پارالمپیک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، با دعوت رسمی «پاول روژکوف» رئیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه غفور کارگری در مراسم سی‌اُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک این کشور حضور می‌یابد.

مراسم سی‌امین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه طی روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه برگزار می شود. این برنامه شامل برگزاری کنفرانس بین المللی «توسعه همکاری های ورزشی بین المللی» و همچنین بیستمین مراسم تقدیر کمیته پارالمپیک روسیه با عنوان «بازگشت به زندگی» است.

در کنفرانس بین المللی «توسعه همکاری های ورزشی بین المللی»، موضوعاتی همچون گسترش همکاری‌های جاری، حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت و پروژه های مشترک با هدف ترویج ارزش های پارالمپیک مورد بحث و تبادل نظر خواهد گرفت.

همچنین بیستمین مراسم تقدیر کمیته پارالمپیک روسیه با عنوان «بازگشت به زندگی» به تقدیر از ورزشکاران نخبه، مربیان و کادر فنی ورزش پارالمپیک روسیه که دستاوردهای چشمگیری در توسعه جنبش پارالمپیک این کشور داشته اند، اختصاص دارد.

طی این سفر، کارگری دیدارهای رسمی با همتایان خود جهت توسعه روابط و انعقاد تفاهمنامه همکاری خواهد داشت.