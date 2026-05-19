  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

حضور غفور کارگری در مراسم سالگرد تأسیس کمیته پارالمپیک روسیه

حضور غفور کارگری در مراسم سالگرد تأسیس کمیته پارالمپیک روسیه

رئیس کمیته ملی پارالمپیک برای شرکت در مراسم سالگرد تأسیس کمیته پارالمپیک روسیه راهی این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، با دعوت رسمی «پاول روژکوف» رئیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه غفور کارگری در مراسم سی‌اُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک این کشور حضور می‌یابد.

مراسم سی‌امین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه طی روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه برگزار می شود. این برنامه شامل برگزاری کنفرانس بین المللی «توسعه همکاری های ورزشی بین المللی» و همچنین بیستمین مراسم تقدیر کمیته پارالمپیک روسیه با عنوان «بازگشت به زندگی» است.

در کنفرانس بین المللی «توسعه همکاری های ورزشی بین المللی»، موضوعاتی همچون گسترش همکاری‌های جاری، حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت و پروژه های مشترک با هدف ترویج ارزش های پارالمپیک مورد بحث و تبادل نظر خواهد گرفت.

همچنین بیستمین مراسم تقدیر کمیته پارالمپیک روسیه با عنوان «بازگشت به زندگی» به تقدیر از ورزشکاران نخبه، مربیان و کادر فنی ورزش پارالمپیک روسیه که دستاوردهای چشمگیری در توسعه جنبش پارالمپیک این کشور داشته اند، اختصاص دارد.

طی این سفر، کارگری دیدارهای رسمی با همتایان خود جهت توسعه روابط و انعقاد تفاهمنامه همکاری خواهد داشت.

کد مطلب 6834578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها