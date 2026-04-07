به گزارش خبرگزاری مهر، آرش آریانژاد اظهار کرد: بهدنبال بارندگیهای اخیر، دبی ورودی سد سیازاخ به شکل قابل ملاحظهای افزایش یافته و حجم آب مخزن به ۱۰۵ میلیون مترمکعب رسیده است، بهطوری که آب در حال ورود به محدوده روستاهای اطراف است.
وی افزود: تمامی خروجیها، تونلها و دریچههای سد باز شده و رهاسازی آب با حداکثر دبی در حال انجام است، اما به دلیل حجم بالای ورودی، کنترل خروجی سد با محدودیت جدی مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری ساکنان گفت: اهالی روستاهای شیخحیدر و گلهسور باید در سریعترین زمان ممکن و حداکثر تا پایان امروز نسبت به تخلیه روستا اقدام کنند تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی در حالت آمادهباش قرار دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط در حال انجام است.
گفتنی است؛ این دو روستا قبلاً توسط شرکت آب منطقهای کردستان تملک و خسارات آن به اهالی روستا پرداخت شده است اما هنوز توسط اهالی تخلیه نشدهاند.
سد مخزنی سیازاخ در فاصله حدود ۷ کیلومتری غرب شهرستان دیواندره واقع شده و از نوع سنگریزهای با هسته رسی است که ظرفیت و مشخصات فنی آن، این سد را به یکی از منابع مهم تأمین آب در منطقه تبدیل کرده است.
