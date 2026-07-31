احمد ابوالقاسمی داور «محفل ستاره ها» که در ایام صفر در حال پخش از تلویزیون است درباره این برنامه در فضای بعد از جنگ به خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از وظایف «محفل» و «محفل ستاره ها» آشنایی مردم با قرآن و روح آن است؛ قرآن در حدود ۱۲ سال در مکه و بخشی نیز در مدینه نازل شده است. بخش کمی از آیات مدنی به احکام اختصاص دارد و بخش عمده ای از آن به موضوع منافقان و جنگهای مختلف پرداخته است که باید برای مردم تبیین شود.
وی با اشاره به «محفل ستاره ها» نیز گفت: «محفل ستاره ها» سعی دارد حتی در قالب برنامهای کودکانه، مباحث اخلاقی و موضوعات ملی میهنی را مطرح کند. برای نمونه این حدیث «حب الوطن من الإیمان» نکته مهمی دارد و میتوان با همین مفاهیم در برنامه هایی مثل «محفل ستاره ها» و در قالب آیات و روایات، کودکان را با موضوعات مهمی آشنا کرد.
این قاری قرآن یادآور شد: «محفل» وظیفه دارد که در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کند. من تقریباً میتوانم بگویم که بیش از نود درصد شبها در میدانها حضور داشتهام، گاه در برخی شبها سه یا چهار میدان میرفتم و مخاطبان بسیاری هم سوالات و نکاتشان را مطرح می کردند. برخی از آیات قرآن درباره مقاومت را وقتی در این میدان ها می خواندیم تا حالا نشنیده بودند و برایشان بسیار جالب بود که آیات قرآن از مقاومت چه به ما میآموزد و چطور یاد میدهد که اگر پایدار باشیم، حتماً پیروز خواهیم شد. آیاتی که میتواند امید را در ما بسیار افزایش دهد و زمینه پیروزی را فراهم آورد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی ایدئولوژیک بود و پس از آن نیز جنگهایی که بر کشور تحمیل شد، همگی بر همین محور استوار بودهاند. موضوع کشور ما، از نگاه دشمنان، اقتصاد نبوده است. هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما اصل مسئله، باورها و اعتقادات است.
ابوالقاسمی اضافه کرد: مردم ما سالیان متمادی، در فرهنگ شهادت پرورش یافتهاند. این مردم شهادت را موفقیت و رستگاری میدانند و هنگام تهدید، بهراحتی میگویند اگر میخواهید بکشید، بکشید؛ چه کشته شویم و چه بکشیم، پیروز هستیم.
وی در پایان گفت: با چنین فرهنگی، بهواقع نمیتوان جنگید و دشمنان چندین بار این را آزمودهاند و در برابر ما شکست خوردهاند. این خود نشانه اقتدار مردمی است که وطنپرست هستند، نگهبان دین هستند و بر سر سخن خدا ایستادهاند. از سال ۱۳۴۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، همواره تحت فشار بودهایم و تحمل کردهایم و انشاءالله پس از این نیز تحمل خواهیم کرد.
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