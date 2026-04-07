۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

خرم‌آباد - مسئولان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه مسئولان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه «علی امامی» نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

در این راستا «مصطفی آزادبخت» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه امامی راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، امام‌جمعه و فرماندار این شهرستان با خانواده شهیدان والامقام «پرویز ضرونی، جواد ضرونی، سامان خسروانی، محمد بیاتی پیردوستی» که در پی حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، دیدار کردند و در پایان از صبر و بردباری آنان تجلیل به عمل آمد.

همچنین مدیرکل و دبیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور به همراه، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید والامقام «مهدی رجبی» در شهرستان الیگودرز و خانواده شهید والامقام «سردار محمدحسین صوفی» در شهرستان ازنا که بر اثر حملات آمریکای جنایت‌کار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، دیدار کردند و در پایان از صبر و بردباری آنان تجلیل به عمل آمد.

