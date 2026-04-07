خسارت های وارده به مردم ایلام به سرعت در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز سهشنبه جریان حضور در سامانه ارتباط مردمی «سامد» با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات مردم در شرایط کنونی باید با جدیت دنبال شود، اظهار کرد: در این سامانه تماسهای زیادی از سوی مردم در حوزههای مختلف از جمله تسهیلات، واحدهای آسیبدیده از جنگ، مسائل مربوط به ماه رمضان، اشتغال و همچنین درخواستهای کمک موردی دریافت شد.
وی افزود: بخشی از این درخواستها پیگیری و حل و فصل شد و برخی دیگر نیز ثبت تا همکاران در دستگاههای مربوطه با متقاضیان تماس بگیرند و روند پیگیری آنها انجام شود.
استاندار ایلام با تاکید بر لزوم حضور فعال مدیران در سامانه پاسخگویی به مردم گفت: به همه مدیران دستگاههای اجرایی تاکید شده متناسب با حوزه مسئولیت خود در سامانه سامد حضور داشته باشند، چراکه پیگیری کار مردم و رسیدگی به نیازهای آنان نباید متوقف شود.
کرمی ادامه داد: در کنار خدماتی که در حال انجام است، پاسخ شفاف به مردم از ضرورتهایی است که در این روزها باید مورد توجه جدی همه مدیران قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت حضور در سامانه ارتباط مردمی یادآور شد: این نخستین نشست امسال است و به دلیل اهمیت موضوع، در این مکان حضور پیدا کردم و پاسخگوی تماسهای مردم بودم و تأکید من به مدیران نیز همین است که متناسب با حوزه کاری خود پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
استاندار ایلام گفت: برنامهریزی به گونهای است که امور مردم و خدماترسانی به هماستانیها متوقف نشود و تا جایی که در توان داریم، هم پاسخگو باشیم و هم کارهای مردم را پیگیری کنیم.
کرمی درباره خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی در استان آسیب دیدهاند که متولی رسیدگی به آنها بنیاد مسکن است.
وی افزود: برای واحدهایی که به طور کامل تخریب شده و غیرقابل سکونت هستند، مقرر شده هزینه اجاره یکسال پرداخت شود که بر اساس گزارش بنیاد مسکن، فرآیند پرداخت آغاز شده است.
استاندار ایلام ادامه داد: برخی واحدها نیز به طور کامل تخریب نشدهاند اما به گونهای آسیب دیدهاند که امکان سکونت در آنها وجود ندارد و برای این موارد نیز بر اساس کارشناسی بنیاد مسکن، منابع لازم در اختیار این نهاد قرار گرفته تا هزینه اجاره ۶ ماه پرداخت شود و ساکنان بتوانند حداقل تعمیرات لازم را انجام دهند.
کرمی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای جبران خسارتها گفت: بخشی از این بسته اعلام شده و شامل ودیعه مسکن با سقف مشخص برای روستاها، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، مراکز استانها و سایر شهرها است که بنیاد مسکن اطلاعرسانی لازم را در این زمینه انجام میدهد.
وی بیان کرد: افزون بر خانههای خسارت دیده، واحدهای تجاری، لوازم خانگی، خودروها و برخی بخشهای دیگر نیز دچار خسارت شدهاند که روند ارزیابی و برآورد خسارت آنها در حال انجام است.
استاندار ایلام افزود: در استان، ارزیابی خسارت در بخشهای مسکونی، تجاری، دستگاههای دولتی، خودروها و سایر حوزهها به خوبی پیش رفته و ستاد و قرارگاه تشکیل شده برای این موضوع به صورت روزانه پیگیر امور هستند و حتی در روزهای تعطیل نیز جلسات و پیگیریها ادامه دارد.
کرمی از مردم خواست هرچه سریعتر برای ثبت خسارت اقدام کنند و گفت: از هماستانیهای عزیز درخواست دارم افرادی که هنوز مراجعه نکردهاند، برای تشکیل پرونده اقدام کنند و برخی در طبیعت یا سفر بودهاند که در همان مناطق نیز به بنیاد مسکن تأکید شده بنر نصب و شماره تماس اعلام شود تا مردم بتوانند ارتباط برقرار کنند.
وی تأکید کرد: با مراجعه مردم، پرونده تشکیل و روند قانونی پیگیریها آغاز میشود و مراحل بعدی نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
براساس این گزارش، احمد کرمی در حاشیه حضور در سامانه سامد در تماس با شهروندان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و دستورات لازم را بصورت تلفنی به مدیران مربوطه ابلاغ و خواستار رفع مشکلات مردم و مراجعان شد.
