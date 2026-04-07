روایت دستاوردهای علمی کشور؛ ساخت «دماوند» در محل حمله دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، ساجد قدوسیان تهیهکننده و کارگردان ویژهبرنامه «دماوند» در تشریح رویکرد این مجموعه گفت: «دماوند» برنامهای است که با هدف معرفی دستاوردهای کشور در حوزههای مختلف تولید شده و تلاش دارد تصویری روشن و مستند از توانمندیهای ملی ارائه کند.
وی ادامه داد: این برنامه در هر فصل به یکی از حوزههای مهم و راهبردی کشور میپردازد و با گفتگو و روایتهای مستند، مسیر دستیابی به این موفقیتها را برای مخاطبان بازگو میکند.
قدوسیان با اشاره به فصل نخست این مجموعه اظهار کرد: فصل اول «دماوند» با عنوان «ایران بر قله دانش» به موضوع علم و دانش اختصاص دارد و در آن با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و چهرههای برجسته علمی کشور، مهمترین دستاوردهای علمی ایران تشریح میشود.
وی افزود: این برنامه برای پخش همزمان از رادیو و تلویزیون در ۱۳ قسمت و در محل حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه علم و صنعت ایران تولید شده است.
ویژه برنامه «دماوند» از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه یک سیما و همزمان از رادیوهای ایران، صبا و فرهنگ پخش می شود.
