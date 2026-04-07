۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

روایت دستاوردهای علمی کشور؛ ساخت «دماوند» در محل حمله دشمن

روایت دستاوردهای علمی کشور؛ ساخت «دماوند» در محل حمله دشمن

تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «دماوند» از تولید فصل نخست این مجموعه با عنوان «ایران بر قله دانش» با محور دستاوردهای علمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، ساجد قدوسیان تهیه‌کننده و کارگردان ویژه‌برنامه «دماوند»‌ در تشریح رویکرد این مجموعه گفت: «دماوند» برنامه‌ای است که با هدف معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف تولید شده و تلاش دارد تصویری روشن و مستند از توانمندی‌های ملی ارائه کند.

وی ادامه داد: این برنامه در هر فصل به یکی از حوزه‌های مهم و راهبردی کشور می‌پردازد و با گفتگو و روایت‌های مستند، مسیر دستیابی به این موفقیت‌ها را برای مخاطبان بازگو می‌کند.

قدوسیان با اشاره به فصل نخست این مجموعه اظهار کرد: فصل اول «دماوند» با عنوان «ایران بر قله دانش» به موضوع علم و دانش اختصاص دارد و در آن با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و چهره‌های برجسته علمی کشور، مهم‌ترین دستاوردهای علمی ایران تشریح می‌شود.

وی افزود: این برنامه برای پخش همزمان از رادیو و تلویزیون در ۱۳ قسمت و در محل حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دانشگاه علم و صنعت ایران تولید شده است.

ویژه برنامه «دماوند» از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه یک سیما و همزمان از رادیوهای ایران، صبا و فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 6794519
عطیه موذن

