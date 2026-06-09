به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رادیو صبا، ترانه «قلب دروازهها» به تهیهکنندگی و طراحی آهنگ ساجد قدوسیان و با محوریت فضای ملی و ورزشی تولید شده و از جمله آثار تازه معاونت صدا به شمار میرود که همزمان با حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی آماده انتشار شده است.
ساجد قدوسیان تهیهکننده این اثر در توضیح روند شکلگیری این ترانه گفت: ترانه «قلب دروازهها» با رویکردی ملی و ورزشی تولید شده و در مراحل مختلف ساخت آن از ظرفیتهای هوش مصنوعی در بخشهایی از تولید موسیقی و طراحی کلیپ استفاده کردهایم. تلاش کردیم در کنار روشهای معمول تولید موسیقی از فناوریهای جدید هم بهره بگیریم.
وی افزود: خوانندگی این اثر را محمدمهدی ساوه برعهده داشته است. همچنین در بخشی از قطعه، با اجازه و همراهی امیر تاجیک از بخش کوتاهی از اثر شناختهشده «چشم خلیج فارس» استفاده شده که حضور آن در ساختار کار، به تقویت فضای حماسی و ملی قطعه کمک کرده است. فضای این کار ترکیبی از حالوهوای ورزشی و ملی است. در واقع تلاش کردیم اثری شکل بگیرد که در تقاطع سه میدان قرار دارد؛ میدان رقابت فوتبالی، میدان جنگ رسانهای و فضای حماسی و واقعی نبردی که این روزها در آن قرار داریم.
قدوسیان همچنین اعلام کرد همزمان با انتشار این قطعه، کلیپ آن نیز آماده شده که از آن رونمایی خواهد شد.
آئین رونمایی از ترانه «قلب دروازهها» که از تولیدات معاونت صدا است و به مناسبت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ساخته شده، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۳ در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو با حضور تعدادی از اهالی فوتبال و مسئولان برگزار خواهد شد.
نظر شما