به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی اکبر مهدوی با حضور در نقطه آسیبدیده در حملات اخیر دشمن آمریکایی و صهیونیستی، ضمن بازدید و بررسی میدانی، بر ناتوانی دشمن در این جنگ تمامعیار تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه دشمن با هدف اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا، تأسیسات حملونقل را هدف قرار داده است، گفت: علیرغم این تعرضات، دشمن نتوانسته و هرگز نخواهد توانست اراده ملت ایران را در هم بشکند.
وی تصریح کرد: این جنگ، نمایش قدرت صبر و تابآوری ایران اسلامی بود و دشمن بار دیگر ناتوانی خود را به اثبات رساند.
مهدوی افزود: هدف اصلی از این بازدیدها، برنامهریزی لازم برای جبران خسارتها، بازسازی سریع زیرساختها و حمایت از فعالان این بخش، در چارچوب حقوق عامه و با اولویت رفع موانع تولید و توزیع، در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه حقوق عامه ایجاب میکند هیچ واحدی بدون پشتیبانی و جبران خسارت در شرایط جنگی رها نشود، خاطرنشان کرد: گزارش نهایی جهت خسارتهای وارده به پایانههای بار جمعبندی و برای اتخاذ تصمیمات لازم در اختیار مسئولان ذیربط قرار میگیرد.
