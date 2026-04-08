ایستادن پشت تولید کمتر از ایستادن پشت لانچر در مقابله با دشمن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی‌اکبر مهدوی در نشست با جمعی از مدیران و فعالان حوزه تولید و صنعت استان با اشاره به ضرورت اقدام سریع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای حمایت از صنایع و تولید، اظهار داشت: معتقدیم هر آنچه می‌توان انجام داد، باید در حمایت از تولید به کار گرفت، اما باید مواظب بود چون همیشه عده‌ای به دنبال سوءاستفاده هستند.

وی افزود: باید از نظرات نخبگان و بزرگان این حوزه در «اتاق‌های جنگ» استفاده کرد، چراکه بخش قابل توجهی از جنگ بر عهده آنان است.

مهدوی مقاومت و تاب‌آوری کنونی را ریشه در اعتقادات و بصیرت مردم دانست و تصریح کرد: مسئولان با عملکرد خود باید این موضوع را تقویت کنند.

وی تصریح کرد: قطعاً در این شرایط، ایستادن پشت دستگاه‌های تولید و حمایت از صنایع، کمتر از ایستادن پشت لانچر و مقابله فیزیکی با دشمنان نیست.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اجرایی شدن تصمیمات اشاره کرد و گفت: بعضا تصمیماتی در جلسات گرفته می‌شود اما در بدنه اجرا با مشکل روبرو می‌شود؛ لذا مدیران ادارات تا حد ممکن همراهی لازم را داشته باشند.