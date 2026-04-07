به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با قدردانی از حضور پرشور مردم استان در مراسم‌های مختلف ملی و مذهبی، این حضور را نشانه آگاهی، بصیرت و روحیه انقلابی مردم بوشهر دانست.



وی با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف استان طی هفته‌های اخیر اظهار کرد: مردم آگاه، متدین و انقلابی استان بوشهر با حضور باشکوه خود در آیین‌های مختلف به ویژه مراسم تشییع و تکریم مقام شامخ شهدای جنگ اخیر، بار دیگر عزت و سربلندی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.



استاندار بوشهر افزود: این حضور گسترده نه تنها در مرکز استان بلکه در همه شهرستان‌های ۱۰ گانه استان جلوه‌گر بود و نمونه بارز آن را در آیین‌های تشییع شهدای والامقام به‌ویژه شهید تنگسیری شاهد بودیم.

زارع با تأکید بر ضرورت پاسداشت این همدلی و انسجام مردمی گفت: وظیفه همه مسئولان است که این سرمایه اجتماعی را قدر بدانند و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش تلاش کنند.

وی همچنین از تلاش‌های نیروهای مسلح در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور قدردانی کرد و افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و فداکاری از عزت و سربلندی ملت ایران دفاع کرده‌اند و این ایستادگی مایه افتخار کشور است.



استاندار بوشهر ادامه داد: در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی، تلاش مضاعفی برای خدمت به مردم و حفظ پویایی اقتصاد کشور داشته باشیم.



دکتر زارع با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در ماه‌های اخیر تصریح کرد: از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با تلاش مضاعف برای تداوم فعالیت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم وارد میدان شدند و نتایج قابل توجهی نیز حاصل شده است.



وی یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها را افزایش فعالیت‌های تخلیه و ترخیص کالا در بنادر استان عنوان کرد و گفت: با تلاش گمرکات استان و پیگیری‌های مستمر ناظر گمرکات، روند تخلیه و ترخیص کالا در بنادر استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.



استاندار بوشهر بیان کرد: این موفقیت با همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج و سپاه، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، تجار و بازرگانان حاصل شده است.



وی همچنین از همراهی اعضای شورای تأمین، دستگاه‌های قضایی و نظارتی از جمله دادگستری کل استان و دادستانی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد.



دکتر زارع خاطرنشان کرد: نتیجه این همکاری گسترده، ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه تخلیه و ترخیص کالا در بنادر استان بوده که رشد قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است.



استاندار بوشهر تأکید کرد: استمرار این روند و رفع موانع پیش روی تولید و تجارت، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد داشت.



وی در پایان با تأکید بر نقش مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این ستاد باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را به‌صورت جدی پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند تا مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در استان هموارتر شود.