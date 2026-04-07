به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار باپرسنل آموزش و پرورش شهرستان سمنان در دفتر خود با اشاره به شرایط ویژه سال گذشته، بیان کرد: سالی که گذشت، بهویژه در ماههای پایانی، سالی پیچیده و بسیار سخت بود، اولاً جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، دوما کودتای نافرجام دشمن در دیماه و سوما جنگ مستقیم آمریکا به میدان جنگ، ابعاد جدیدی از تقابل با ملت ایران را ایجاد کرد؛ بهگونهای که دشمن پس از ناکامی در بهرهگیری از نیروی نیابتی رژیم صهیونیستی، بهصورت مستقیم وارد عمل شد.
وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی - صهیونیستی بهدنبال تحقق اهدافی همچون تضعیف و تجزیه جمهوری اسلامی و تأمین منافع نامشروع خود بود، افزود: آنان تصور میکردند با فشار مستقیم میتوانند به اهداف خود از جمله تجزیه کشور یا به قول رهبر شهیدمان، بلعیدن ایران و یا طرح خیالی از نیل تا فرات رژیم صهیونیستی برسند اما با حضور و ایستادگی مردم، این محاسبات بهطور کامل برهم خورد.
امام جمعه سمنان با مقایسه شرایط کنونی با سالهای دفاع مقدس اظهار کرد: در هشتسال دفاع مقدس، اکثر مبارزات در شهرهای مرزی ایران بود و همه مردم بهصورت مستقیم درگیر جنگ نبودند، اما امروز تمام کشور بهنوعی درگیر این میدان هستند و حضور اقشار مختلف مردم، از کودکان و خردسالان تا جوانان و سالمندان، جلوهای متفاوت از جهاد در راه خدا را به نمایش گذاشته است.
مطیعی ادامه داد: امروز تمام خیابانهای ایران خط مقدم جنگ با دشمن است که این حضور، جلوه دیگری از خط مقدم جبههها است. در حالی که دشمن انتظار چنین حماسهای را نداشت و علاوه بر آن امروز مردم آمریکا نیز به اعتراضات گسترده ضد دولت خود میپردازند. همه اینها از برکات خون پاک امام شهید امت(ره) است.
وی با تأکید بر اینکه جنگ در کنار دشواریهای خود، برکات مهمی و ارزشمندی نیز در پی خواهد داشت تصریح کرد: یکی از مهمترین این دستاوردها، کاهش فاصله میان نسلها و ایجاد ارتباط مؤثرتر با نسل جوان است؛ بهگونهای که بسیاری از جوانانی که پیشتر ارتباط با آنها دشوار بود، امروز با شور و اشتیاق خاصی در صحنه حضور فعال یافتهاند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به نقش خطیر آموزش و پرورش در شرایط کنونی تاکید کرد: امروز فرصت مناسبی برای تقویت پیوند میان نسلها فراهم شده و آموزش و پرورش نیز باید با رویکردی فعال، از ظرفیت مدارس برای تعمیق این ارتباط استفاده کند همچنین در طرحهایی نظیر «سه میم» باید ارتباط میان مدرسه، منزل و مسجد تقویت شود و با بهرهگیری از این بستر، زمینه انتقال ارزشها و مفاهیم تربیتی به نسل آینده فراهم گردد.
مطیعی به تعهد برخی متخصصان حوزههای مختلف برای حضور در وطن و ساختن آینده کشور اشاره کرد و گفت: شهید «نادر وفائیان» از شهدای جنگ رمضان در استان، یکی از متخصصانی بود که در حوزههای مختلفی مهارت داشت و با وجود دعوت از سوی کشورهای خارجی و دشواریهای موجود، در میهن خود ماند و در راه دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی به شهادت رسید؛ این افراد الگوی مناسبی برای دانشآموزان آیندهساز این کشور خواهند بود.
مطیعی با تأکید بر نقش کلیدی معلمان و مدیران مدارس در انگیزهبخشی به دانشآموزان گفت: گاهی عملکرد و نگاه پدرانه یک معلم یا مدیر میتواند فضای یک مدرسه را بهطور کامل تحت تأثیر قرار دهد، از اینرو تقویت رویکردهای تربیتی در بدنه آموزش و پرورش امری ضروری و حائز اهمیت است.
وی در ادامه بر اهمیت تقویت ارتباط معنوی دانشآموزان با خداوند متعال تأکید و اظهار کرد: اگر بتوان در طول دوران تحصیل، این پیوند معنوی را در دانشآموز نهادینه کرد و شیوه بندگی پروردگار را به او یاد داد، در مسیر زندگی آینده نیز دچار آسیب نخواهند شد که این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات عملی مدیران، مربیان و معلمان مدارس است.
امام جمعه سمنان به ضرورت توجه عمیقتر به معارف قرآنی و دینی در مدارس اشاره کرد و گفت: صرف قرائت قرآن یا مطالعه احادیث دینی کافی نیست، بلکه باید فهم، تدبر و ارتباط قلبی با این کتاب الهی در میان دانشآموزان تقویت شود.
