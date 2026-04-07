به گزارش خبرگزاری مهر، سران حزب دموکرات در کنگره آمریکا با صدور بیانیهای، دونالد ترامپ را دیوانه خوانده و اظهارات او مبنی بر تهدید به نابودی کامل تمدن ایران را نیازمند واکنش قاطع کنگره دانستند.
در این بیانیه آمده است: «مجلس نمایندگان باید فوراً تشکیل جلسه دهد و به پایان دادن به جنگ بیپروا که ترامپ به اختیار خود انتخاب کرده است، رأی دهد، پیش از آنکه ما را به جنگ جهانی سوم بکشاند.»
دموکراتهای کنگره با اشاره به اینکه جمهوریخواهان سالهاست رفتار خطرناک و افراطی ترامپ را توجیه کردهاند، هشدار دادند که اکنون این وضعیت از حد گذشته و نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه در معرض خطر جدی قرار گرفتهاند. آنها همچنین به افزایش بیرویه قیمت بنزین و خروج هزینههای زندگی در آمریکا از کنترل اشاره کرده و عنوان کردند که میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان در این جنگ هدر میرود.
دموکراتهای کنگره با تأکید بر اینکه اکنون زمان آن است که جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان وظیفه ملی را بر وفاداری حزبی ترجیح دهند و به دموکراتها در متوقف کردن این جنون بپیوندند، خواستار اقدام فوری و مشترک برای مقابله با این وضعیت شدند.
