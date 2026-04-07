  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

فرزندان ایران، با همهٔ ادیان و اقوامش در برابر تجاوز ایستاده‌اند

سخنگوی وزارتخارجه گفت: فرزندان ایران، با همهٔ ادیان و اقوامش، همچون مشتی واحد در برابر تجاوز سبعانه آمریکایی-اسرائیلی ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به جنایت شنیع رژیم صهیونیستی در حمله به کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران در شبکه ایکس نوشت: صبح امروز کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران، مورد هجوم رژیمی قرار گرفت که به غلط خود را نماینده یهودیان معرفی می‌کند؛ این کنیسه‌ ۷۰ ساله تخریب شد و طومارهای تورات مورد بی‌حرمتی قرار گرفت.

بقائی گفت: همانطور که همایون سامه‌یح، نماینده جامعه یهودیان ایران در مجلس، توضیح داد، این جنایت تنفرانگیز در دوره عید فصح یهودیان ارتکاب یافت.

سخنگوی وزارتخارجه گفت: حمله به کنیسه یهودیان ایران، همچون حمله به مسجد، کلیسا، مدرسه، بیمارستان، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی درایران، جنایتی شنیع است که وجود، هویت و تمدن ایرانی را هدف گرفته است.

وی افزود: مسلمان، زرتشتی، ارمنی، آشوری، یهودی، کلدانی،... همه فرزندان یک میهنیم: ایران. ایران، با همهٔ ادیان واقوامش، همچون مشتی واحد دربرابر تجاوز سبعانه آمریکایی-اسرائیلی ایستاده است.

کد مطلب 6794681
نفیسه عبدالهی

