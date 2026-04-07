به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به جنایت شنیع رژیم صهیونیستی در حمله به کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران در شبکه ایکس نوشت: صبح امروز کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران، مورد هجوم رژیمی قرار گرفت که به غلط خود را نماینده یهودیان معرفی می‌کند؛ این کنیسه‌ ۷۰ ساله تخریب شد و طومارهای تورات مورد بی‌حرمتی قرار گرفت.

بقائی گفت: همانطور که همایون سامه‌یح، نماینده جامعه یهودیان ایران در مجلس، توضیح داد، این جنایت تنفرانگیز در دوره عید فصح یهودیان ارتکاب یافت.

سخنگوی وزارتخارجه گفت: حمله به کنیسه یهودیان ایران، همچون حمله به مسجد، کلیسا، مدرسه، بیمارستان، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی درایران، جنایتی شنیع است که وجود، هویت و تمدن ایرانی را هدف گرفته است.

وی افزود: مسلمان، زرتشتی، ارمنی، آشوری، یهودی، کلدانی،... همه فرزندان یک میهنیم: ایران. ایران، با همهٔ ادیان واقوامش، همچون مشتی واحد دربرابر تجاوز سبعانه آمریکایی-اسرائیلی ایستاده است.