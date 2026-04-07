۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

عبدالکریم سروش: دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند

عبدالکریم سروش با سرودن شعری مردم را در این روزهای سخت همراهی کرد و در بیتی از آن گفت: دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند/ وطن فروش به خاک هلاک بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم سروش نظریه‌پرداز در واکنش به جنگی که امریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند، شعری سروده است که در ادامه می‌خوانید.

بیا برای شهیدان نماز بگزاریم

دوباره در کف نامردمان دچار شدیم/ دچار صاعقه سخت روزگار شدیم

بیا به راسته عاشقان گذر بکنیم/ برای خاطر این عشق صد خطر بکنیم

ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد/ در این کویر بلا تخم فتنه می‌کارد

شنای سرخ بیاموز شط خون جاریست/ به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است

سیه بپوش برادر برادران رفتند/ دلی نمانده دیگر، دلاوران رفتند

سپر از دست میفکن که تیر می‌آید/ عدو به قتل عزیزان دلیر می‌آید

تو را جفای فرومایگان سعادت بود/ که کیمیای سعادت در این شهادت بود

به من بگوی، چو درخون خویش غلتیدی/ بگوی عزیز برادر خدای را دیدی؟

بیا برای شهیدان نماز بگزاریم/ نماز بر در آن بی نیاز بگزاریم

مگر از ماذنه بانگ اذان نمی‌شنوی/ مگر زحی علا بوی جان نمی‌شنوی

کنون که معرکه ننگ و نام و ناموس است/ نه جای غلغله عندلیب و طاووس است

چو خائنان وطن جنگ را بزک نکنیم/ به مکر و سفسطه این دیو را ملک نکنیم

دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند/ وطن فروش به خاک هلاک بنشیند

فدای شمع وطن باد جان پروانه/ که دور باد از این خانه دست بیگانه

دعا کنیم عدالت جهان شمول شود/ دعا کنیم دعاهایمان قبول شود

اگرچه خاک وطن سرخ فام از خون است/ چه غم که صبح ظفر سبزتر ز اکنون است

اگرچه خار به پائیم و راه تاریک است/ بکوب طبل ظفر را که صبح نزدیک است

بیا که کاخ ستم سخت سست بنیاد است/ عدوی ماست که در کنج محنت آباد است

هنوز شمس و قمر همرهان یکدگرند/ هنوز صبر و ظفر دوستان یکدگرند

تو شمس باش قمر اندر آستانه توست/ به صبر کوش ظفر اندر آشیانه توست

عبد الکریم سروش

فروردین ۱۴۰۵

    • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      توکل بخدا امیدوارم به زانو در آمدن آمریکا و اسرائیل، خدا کنه آمریکا به زمین بخوره و تسلیم امر فرمان ایران بشه
    • ایرانی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بکوب طبل ظفر را که صبح نزدیک است
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      عاااالی سپاس
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تهدیدات آمریکا و اروپا این نکته رو بازگو میکنه که تا وقتی ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه به آرامش نمیرسه مقامات کاش زودتر ساخت سلاح هسته ای شروع کنن چون وضعیت داره ترسناک و ترسناکتر میشه
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      آری این چنین هست وطن پرستی زنده باد وطن
    • نیما IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      عالی بود. به یاری خداوند چنین نیز خواهد شد.
    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      آفرین ها بر وطن پرستی و شرافت ایرانی عبد الکریم سروش

