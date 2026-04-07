عبدالکریم سروش: دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم سروش نظریهپرداز در واکنش به جنگی که امریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند، شعری سروده است که در ادامه میخوانید.
بیا برای شهیدان نماز بگزاریم
دوباره در کف نامردمان دچار شدیم/ دچار صاعقه سخت روزگار شدیم
بیا به راسته عاشقان گذر بکنیم/ برای خاطر این عشق صد خطر بکنیم
ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد/ در این کویر بلا تخم فتنه میکارد
شنای سرخ بیاموز شط خون جاریست/ به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است
سیه بپوش برادر برادران رفتند/ دلی نمانده دیگر، دلاوران رفتند
سپر از دست میفکن که تیر میآید/ عدو به قتل عزیزان دلیر میآید
تو را جفای فرومایگان سعادت بود/ که کیمیای سعادت در این شهادت بود
به من بگوی، چو درخون خویش غلتیدی/ بگوی عزیز برادر خدای را دیدی؟
بیا برای شهیدان نماز بگزاریم/ نماز بر در آن بی نیاز بگزاریم
مگر از ماذنه بانگ اذان نمیشنوی/ مگر زحی علا بوی جان نمیشنوی
کنون که معرکه ننگ و نام و ناموس است/ نه جای غلغله عندلیب و طاووس است
چو خائنان وطن جنگ را بزک نکنیم/ به مکر و سفسطه این دیو را ملک نکنیم
دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند/ وطن فروش به خاک هلاک بنشیند
فدای شمع وطن باد جان پروانه/ که دور باد از این خانه دست بیگانه
دعا کنیم عدالت جهان شمول شود/ دعا کنیم دعاهایمان قبول شود
اگرچه خاک وطن سرخ فام از خون است/ چه غم که صبح ظفر سبزتر ز اکنون است
اگرچه خار به پائیم و راه تاریک است/ بکوب طبل ظفر را که صبح نزدیک است
بیا که کاخ ستم سخت سست بنیاد است/ عدوی ماست که در کنج محنت آباد است
هنوز شمس و قمر همرهان یکدگرند/ هنوز صبر و ظفر دوستان یکدگرند
تو شمس باش قمر اندر آستانه توست/ به صبر کوش ظفر اندر آشیانه توست
عبد الکریم سروش
فروردین ۱۴۰۵
