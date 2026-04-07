صهیونیسم به‌ دنبال ایجاد تفرقه و گسستگی بین کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی سه شنبه شب در اجتماع مردم ارومیه با اشاره به جنگ رمضان و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز به ایران گفت: دشمن جنایتکار که همواره مدعی حقوق بشر است، شهروندان بیدفاع بسیاری را به شهادت رساند که در این بین ۲۴۵ دانشآموز که از این تعداد دو شهیده از استان ما بود، نیز به شهادت رسیدند.
وی با انتقاد از جامعه بینالمللی از عدم واکنش و محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم کودککش، گفت: دنیا شاهد چنین جنایت جنگی بود اما هیچ حرکتی در محکوم کردن اقدامات اخیر و حمله به مدارس در هیچیک از جوامع رخ نداد.
صمیمی با اشاره به جنایات رژیم جعلی اسرائیل از زمان تشکیل این رژیم افزود: صهیونیستهای غاصب تاکنون هزاران نفر را اعم از کودکان زیر ۱۰ سال را در طول تاریخ به شهادت رساندهاند که لکه ننگ این جنایات از صفحههای تاریخ پاک نمیشود تا دنیا چهره واقعی این غاصبین را بشناسند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه صهیونیسم بهدنبال ایجاد تفرقه و گسستگی بین کشورهای اسلامی است و در این راستا از هیچ تلاش و دسیسهای فروگذار نبوده است، گفت: آمریکای جهانخوار در جنگهای متعدد میلیونها نفر را در کشورهای مختلف به خاطر زیادهخواهی و زورگویی کشته است.
وی تصریح کرد: تمامی دسیسهها و چالشهای موجود ازجمله تحریمها، تهاجم فرهنگی، اغتساشات، دخالت در امور کشور و جنگ رمضان از سوی آمریکا طرحریزی شده است.
صمیمی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه در تجدید میثاق با رهبر و حمایت از نیروهای مسلح بعد از آغاز جنگ رمضان گفت: مردم ایران بیشتر از روزهای قبل در صحنه حضور دارند و کشور ایران در سایه سرداران بزرگ و دانشمندان هسته ای آماده ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان است.
