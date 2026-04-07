پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت ساخت در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، امروز (سه‌شنبه، ۱۸ فروردین) در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به روند توسعه آزادراه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار کیلومتر آزادراه جدید در کشور برنامه‌ریزی و بارگذاری شده است و برای اجرای این پروژه‌ها، فرآیند جذب سرمایه‌گذار در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی در بخش‌هایی آغاز شده است.

وی‌ افزود: با اجرای این پروژه‌ها، طول شبکه آزادراهی کشور که اکنون حدود ۳ هزار کیلومتر است، عملاً دو برابر خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ایفا می‌کند.

دوستی بیان کرد: در کنار پروژه‌های در دست اجرا، بخشی از طرح‌ها نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو ماه آینده، تعدادی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های کشور با اشاره به تداوم فعالیت پروژه‌های عمرانی در شرایط خاص کشور، تصریح کرد: در سال‌های گذشته معمولاً فعالیت کارگاه‌های عمرانی از ۲۵ اسفند به دلیل ترددهای نوروزی متوقف و از ۱۵ فروردین از سر گرفته می‌شد، اما امسال تنها سه تا چهار روز در ایام نوروز کارگاه‌ها تعطیل شدند و پروژه‌ها با حداقل وقفه ادامه یافت.

وی یادآور شد: در حوزه بزرگراهی، آزادراهی و همچنین ساخت خطوط ریلی، همکاری گسترده‌ای میان بخش خصوصی، پیمانکاران و مجموعه‌های دولتی شکل گرفت و این هم‌افزایی موجب تداوم اجرای پروژه‌ها شد.

دوستی گفت: بدون نیاز به ابلاغ مأموریت‌های خاص، بسیاری از فعالان این حوزه به‌صورت میدانی از پروژه‌ها در استان‌های مختلف از جمله خراسان، لرستان، خوزستان و اصفهان بازدید و روند اجرا را پیگیری کردند. برای حفظ پایداری پروژه‌ها، تمهیدات لازم از جمله تأمین کافی مصالح از قبل پیش‌بینی شده بود تا اجرای طرح‌ها با مشکل مواجه نشود و پروژه‌ها از تاب‌آوری لازم برخوردار باشند.

این مقام مسئول شرکت ساخت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت مطالبات پیمانکاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستورات وزیر راه و شهرسازی به مجموعه‌های زیرمجموعه، پرداخت به‌موقع مطالبات، به‌ویژه در حوزه پیمانکاری و با اولویت حقوق و دستمزد بوده است که این موضوع در شرکت ساخت به‌صورت جدی پیگیری شد.

وی تاکید کرد: تلاش شد هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی بدون دریافت مطالبات باقی نمانند و همکاران ما به‌صورت مستمر روند پرداخت‌ها را رصد کردند تا حقوق کارگران، کارمندان و مهندسان به‌موقع پرداخت شود.

دوستی در پایان خاطرنشان کرد: این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال می‌شود و برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت، تأمین منابع مالی در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی و پیگیری است تا خللی در اجرای پروژه‌های عمرانی ایجاد نشود.