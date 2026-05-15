کاهش دو ساعته زمان سفر با آزادراه پردیس–هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، در جریان بازدید از پروژه آزادراه پردیس–هراز، این مسیر را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آزادراهی شرق تهران توصیف کرد و گفت: یکی از مسیرهای اصلی تردد از تهران به شمال کشور، محور هراز است؛ مسیری که بخش تهران تا پردیس آن با مشارکت بخش خصوصی احداث و به بهره‌برداری رسیده و نقش بسیار مؤثری در کاهش ترافیک ایفا کرده است.

بازوند با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این پروژه، از تعریف واریانت جدید برای عبور از چالش‌های تملک، آغاز فاز تازه‌ای از تکمیل کریدورهای ارتباطی شمال کشور خبر داد و تأکید کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ترافیک سنگین محورهای منتهی به شمال کشور خواهد بود.

وی با اشاره به ادامه این مسیر از پردیس تا هراز افزود: قطعه‌ای که اکنون عملیات اجرایی آن دنبال می‌شود، حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و در عمل به‌عنوان کنارگذر شهرهای پردیس، بومهن و رودهن عمل خواهد کرد. این مسیر نخستین‌بار در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان مسیر اصلی تعریف شد و در سال ۱۳۹۸ مصوبه تبدیل آن به آزادراه اخذ شد.

بازوند با بیان اینکه روند اجرای پروژه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی تملک اراضی مواجه بوده است، اظهار داشت: در فاصله سال ۱۳۹۸ تا امروز، در بخش‌هایی از مسیر ساخت‌وسازهای متعددی انجام شد که همین موضوع اجرای پروژه را با دشواری مواجه کرد؛ به‌ویژه اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های این پروژه توسط سرمایه‌گذار تأمین می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از جمع‌بندی‌های فنی، تصمیم گرفتیم واریانت جدیدی برای عبور از مشکلات تملک تعریف کنیم. این مسیر جایگزین حدود ۶ کیلومتر طول دارد و البته اجرای آن نیازمند احداث تأسیسات سنگین از جمله یک تونل یک کیلومتری، تونل ۷۷۰ متری و پلی با دهانه بیش از ۱۲۰ متر است.

وی همچنین افزود: با تعریف این واریانت، عملاً جبهه کاری برای سرمایه‌گذار و پیمانکار باز شده و عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

بازوند با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروژه تصریح کرد: سرمایه‌گذاری مناسبی در پروژه انجام شده است و با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و اینکه مسیرهای منتهی به شمال کشور جزو گران‌ترین پروژه‌های راهسازی هستند، هزینه ساخت آن نیز به مراتب بیشتر است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به سایر برنامه‌های توسعه محور هراز افزود: برای ادامه مسیر بعد از آبعلی نیز فراخوان مشارکت منتشر شده و متقاضیانی برای سرمایه‌گذاری مراجعه کرده‌اند. همچنین از آمل تا هراز نیز پروژه‌ها در قالب بزرگراهی در حال اجراست و در آن بخش عوارضی دریافت نخواهد شد.

وی ادامه داد: در محورهای شمالی کشور، مجموعه‌ای از پروژه‌ها به‌صورت همزمان در حال اجراست؛ از محور هراز و چالوس گرفته تا فیروزکوه و مسیر تنکابن–الموت–قزوین، تا بتوانیم نگرانی مردم بابت ترافیک‌های سنگین چندساعته را کاهش دهیم.

بازوند با اشاره به آثار مستقیم بهره‌برداری از آزادراه پردیس–هراز اظهار داشت: در برخی روزها مردم بین ۴ تا ۶ ساعت در ترافیک محورهای شمالی گرفتار می‌شوند، اما این پروژه ضمن صرفه‌جویی گسترده در مصرف سوخت، می‌تواند زمان سفر را نسبت به مسیرهای فعلی بین یک تا دو ساعت کاهش دهد.

وی درباره مشخصات فنی پروژه نیز توضیح داد: آزادراه پردیس–هراز در ادامه آزادراه تهران–پردیس و از محدوده شرق پردیس آغاز می‌شود و پس از عبور از شمال شهرهای بومهن و رودهن، به محور هراز و واریانت گردنه امامزاده هاشم متصل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اهداف اصلی اجرای این پروژه را تکمیل شبکه آزادراهی شرق تهران، افزایش ایمنی و سرعت ترافیک عبوری، حذف گلوگاه‌های ترافیکی محدوده پردیس، بومهن و رودهن، رعایت الزامات پدافند غیرعامل، کاهش مصرف سوخت و آلودگی زیست‌محیطی و همچنین رونق گردشگری استان مازندران عنوان کرد.

بازوند همچنین با اشاره به مزایای کمی قطعه دوم این پروژه خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این آزادراه، زمان سفر بین تهران و مازندران دست‌کم ۳۰ دقیقه کاهش می‌یابد، روزانه حدود ۵۴ هزار وسیله نقلیه به این مسیر منتقل می‌شود و سالانه حدود ۳۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد؛ ضمن اینکه شاهد کاهش محسوس تصادفات و تلفات جاده‌ای در محور هراز خواهیم بود.