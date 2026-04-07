به گزارش خبرنگار مهر، امیر جعفری بازیگر سینما و تئاتر نسبت به حمله به ایران واکنش نشان داد.
متن یادداشت وی که در صفحه مجازیاش منتشر شده بدین شرح است:
«ویرانی زیرساختها، خاموشی حیات روزمره مردم است. در برابر این نبرد ویرانگر، هر انسان وطندوستی آگاهانه و یکصدا میایستد. درخت تنومند تمدن ایرانی چنان ریشههای عمیقی در خاک و وجود ایران دارد که از سهمگینترین حوادث تاریخ سربلند و قویتر از قبل خارج شده است.
تهدید نابودی تمدن برای بنیانگذار تمدن جهان، مضحکترین سخن است. تمدن در وجود ما ریشه دارد. آنچه همیشه باقی خواهد ماند، ایران و درخشانی تمدنش تا همیشه است.
ادای احترام میکنم به خون تمام عزیزان ازدسترفتهٔ ایران، از دیماه و میناب و این روزها. این دیار کهن در پرتو ایزد و مردمان شریف و پاکش همواره پاینده باد.»
