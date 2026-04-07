۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

تهدید نابودی تمدن برای بنیانگذار تمدن جهان، مضحک‌ترین سخن است

تهدید نابودی تمدن برای بنیانگذار تمدن جهان، مضحک‌ترین سخن است

امیر جعفری با محکومیت حمله به ایران در واکنش به سخنان ترامپ نوشت: تهدید نابودی تمدن برای بنیانگذار تمدن جهان، مضحک‌ترین سخن است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جعفری بازیگر سینما و تئاتر نسبت به حمله به ایران‌ واکنش نشان داد.

متن یادداشت وی که در صفحه مجازی‌اش منتشر شده بدین شرح است:

«ویرانی زیرساخت‌ها، خاموشی حیات روزمره مردم است. در برابر این نبرد ویرانگر، هر انسان وطن‌دوستی آگاهانه و یک‌صدا می‌ایستد. درخت تنومند تمدن ایرانی چنان ریشه‌های عمیقی در خاک و وجود ایران دارد که از سهمگین‌ترین حوادث تاریخ سربلند و قوی‌تر از قبل خارج شده است.

تهدید نابودی تمدن برای بنیانگذار تمدن جهان، مضحک‌ترین سخن است. تمدن در وجود ما ریشه دارد. آنچه همیشه باقی خواهد ماند، ایران و درخشانی تمدنش تا همیشه است.

ادای احترام می‌کنم به خون تمام عزیزان ازدست‌رفتهٔ ایران، از دی‌ماه و میناب و این روزها. این دیار کهن در پرتو ایزد و مردمان شریف و پاکش همواره پاینده باد.»

