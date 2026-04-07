۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۵

سخنگوی قرارگاه خاتم:

آمریکا و متحدانش را سال‌ها از نفت و گاز منطقه محروم می‌کنیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: نیروهای مسلح ایران با زیرساخت‌های آمریکا و هم‌پیمانان آن‌ها کاری خواهند کرد که تا سال‌ها از نفت و گاز منطقه محروم و مجبور به خروج از منطقه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز، در موج ۹۹ عملیات وعده‌صادق۴، با رمز مبارک «یا فاطمه‌الزهرا(س)»، در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را، زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند.

در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکاییِ سَدارا، اِکسان‌موبیل و داوکَمیکال واقع در منطقه «الجَبیل» عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی «شِورون‌فیلیپس» مستقر در «الجُعیمه» عربستان، با موشک‌های میان‌برد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف موثر قرار گرفتند.

همچنین بیش از ۳۰ نقطه در «ریشون‌لتسیون و پتخ‌تیکوا» در مرکز، و «بئرالسبع، دیمونا، آراد، کریات‌گات و اُفاکیم» در نقب، در مرکز و جنوب اراضی اشغالی، در ادامه موج ۹۹ عملیات وعده‌صادق۴، با موشک‌های مستقر بر لانچرهای دو پایه و موشک‌های خیبرشکن، مورد اصابت قرار گرفتند.

یک کشتی کانتینربر متعلق به رژیم صهیونیستی که مأموریت داشت از طریق بندر «خورفکان» امارات، با عبور از تنگه هرمز، تجهیزات نظامی موردنیاز رژیم صهیونیستی را به آن‌ها برساند، مورد اصابت دقیق موشک قرار گرفت و این، درس عبرتی است برای شناورهایی که قصد همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند.

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی، از شب گذشته «مرکز تعمیر و نگه‌داری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبل‌علی امارات» و سامانه‌های راداری و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی، در پایگاه هوایی احمدالجابر کویت را، هدف حملات پرحجم پهپادی قرار دادند.

مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، طی ساعات گذشته، یک فروند پهپاد اوربیتر صهیونیست‌ها در تبریز، ۲ فروند موشک کروز در تهران و همدان و ۶ فروند موشک کروز در قزوین را سرنگون نمودند.

موج حملات موثر و کوبنده نیروهای مسلح ایران، علیه زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و مراکز مرتبط با آمریکای جنایتکار در منطقه، سنگین تر و پرحجم‌تر ادامه خواهد داشت.

ما با زیرساخت‌های آمریکا و هم‌پیمانان آن‌ها کاری خواهیم کرد تا سال‌ها، از نفت و گاز منطقه محروم، و مجبور به خروج از منطقه، شوند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است. زمان اخراج نیرو‌های متجاوز تروریست های ارتش وحشی امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های متجاوز تروریست های ارتش وحشی امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تهدیدات آمریکا و اروپا این نکته رو بازگو میکنه که تا وقتی ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه به آرامش نمیرسه مقامات کاش زودتر ساخت سلاح هسته ای شروع کنن چون وضعیت داره ترسناک و ترسناکتر میشه
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      هرچه می کشیم از دست نتایاهو جنایت کار است تمرکز حملات باید به سمت تمامی زیرساخت ها و مراکز نفتی گازی و پتروشیمی و نظامی اسرائیل هدف گیری شود. تا از کار افتادگی کامل
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      شیر گاوهای شیرده ترامپ را در منطقه خشک کنید
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خدا يارو نگهدارتون به اميد پيروزى ايران
    • عبدالله IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ایران پیروز میدان هست،وقتی که آمریکا از منطقه بره،دلم می خواد قیافه اون وطن فروش ها رو که دلخوش به اجنبی کرده بودن رو ببینم
    • ایران ماا IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      هر توافقیم بشه باز موشک میزنن شک نکنید که اینا بزارن ما یه روزم خوشحال باشیم

