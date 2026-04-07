به گزارش خبرگزاری مهر، حزبالله اعلام کرد: رزمندگان مقاومت مواضع و محل استقرار نظامیان دشمن را در مناطق مرکبا، علما الشعب، جدیده میس الجبل و عدیسه در جنوب لبنان هدف حمله قرار دادهاند.
همچنین حزب الله مواضع توپخانهای رژیم اسرائیل در مناطق دیشون و الصدع را هدف حملات خمپاره و موشکی خود قرار داد.
حزبالله اعلام کرد که همزمان با درگیریها در حومه شرقی بنت جبیل، مواضع دشمن در مارونالراس و عیناتا را گلولهباران کرده است.
مقاومت لبنان همچنین مواضع رژیم صهیونیستی در اطراف مجتمع موسی عباس، مثلث التحریر و اطراف شهر بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده است.
به علاوه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک العدیسه، الطیبة و مرکز نظامی مرکبا و عین ابل در جنوب لبنان هدف حملات حزبالله قرار گرفت.
دو شهرک کتسرین و المالکیه در شمال فلسطین اشغالی نیز از سوی حزب الله موشکباران شد.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که محل استقرار نظامیان ارتش اشغالگر را در بین دو شهرک «البیاضه» و «شمع» در جنوب لبنان هدف 12 موشک قرار داده است.
