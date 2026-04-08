۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۴

جامعه پرستاری در جنگ رمضان ۱۱ شهید داده است

آمار شهدای جامعه پرستاری در طول جنگ رمضان، به ۱۱ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری همواره در بحران‌ها و شرایط خاص، در صف مقدم خدمت حضور یافته تا ثابت کند هیچ وقت دست از خدمت دست بر نمی دارد؛ حتی اگر جنگ باشد.

با شروع حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مناطق مختلف کشورمان، نیروهای پرستاری با حضور در کنار سایر کادر سلامت؛ آماده خدمت رسانی به هموطنان شدند و در این مسیر ۱۱ شهید تقدیم وطن کرده اند.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: از ابتدای جنگ، کارکنان بهداشت و درمان به‌ خصوص پرستاران با تمام توان پای کار آمدند و خدمات خود را ارائه دادند. تقریبا در هیچ مقطعی نبوده که با کمبود پرستار مواجه شویم، حتی بسیاری از پرستاران به‌ صورت داوطلبانه پای کار آمدند.

حبیب احسنی پور

