به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح مبارزه با آفات در باغات کشاورزی مهدیشهر با اشاره به تداوم فعالیت‌های نظارتی و صیانتی در بخش کشاورزی و بازار، از اجرای عملیات گسترده برآورد خسارت سرمازدگی، نصب تله‌های فرمونی برای مقابله با آفات و نظارت مستمر بر واحدهای صنفی و نانوایی‌ها در سطح شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی در روزهای جاری، حمایت از باغداران در برابر حوادث غیرمترقبه است افزود: تیم‌های کارشناسی ما با حضور میدانی در مناطق فولادمحله، شهمیرزاد و پشتکوه، بازدیدهای دقیقی را جهت برآورد خسارت سرمازدگی باغات انجام داده‌اند تا اقدامات حمایتی لازم با سرعت بیشتری پیگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی جهدیشهر در ادامه به اهمیت پیش‌آگاهی در مقابله با آفات اشاره کرد و افزود: به منظور ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سموم، عملیات نصب و بازبینی تله‌های فرمونی برای آفاتی نظیر کرم خراط، کرم سیب و کرم آلو در باغات شهمیرزاد توسط کارشناسان شبکه مراقبت انجام شده است. این اقدام گام مهمی در جهت مدیریت هوشمند باغات و اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌برداران محسوب می‌شود.

مشیریان همچنین با تاکید بر حساسیت نظارت بر کالاهای اساسی تصریح کرد: تیم‌های بازرسی جهاد کشاورزی مهدیشهر به صورت مستمر و شبانه‌روزی بر واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به ویژه نانوایی‌ها نظارت دارند تا از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع عادلانه اقلام ضروری اطمینان حاصل شود.

وی به تعیین تکلیف اراضی واگذاری اشاره کرد و گفت: بازدید کارشناسی از اراضی موسوم به ۷۰۰ هکتاری نیز با دقت انجام و گزارش‌های نظارتی مربوطه ثبت شده است. این گزارش‌ها برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای هیئت ارسال شده تا وضعیت این اراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشخص شود.