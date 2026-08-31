به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در بازدید از طرحهای جهاد کشاورزی مهدیشهر از تکمیل و بهرهبرداری پنج طرح زیربنایی بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و بیان کرد: برای این طرح ها اعتباری معادل ۳۸ میلیارد و ۳ میلیون ریال صرف شده است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی ادامه داد: این طرحها با رویکرد پایداری تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای کشاورزی منطقه اجرا شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر یادآور شد: تکمیل زیرساختهای کشاورزی میتواند نقش موثری در کاهش هدررفت منابع، افزایش بهرهوری و ارتقای بازدهی واحدهای تولیدی داشته باشد.
مشیریان به پایداری معیشت ۶۹ خانوار با این طرح ها اشاره داشت و ادامه داد: از مجموع ۶۷ اشتغال تثبیت شده در این طرحها، ۱۹ نفر مستقیم و ۴۸ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به فعالیت شدهاند.
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای توسعه بخش کشاورزی شهرستان افزود: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی مهدیشهر بر این است که با بهرهگیری از اعتبارات تخصیص یافته و حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی، ضمن رفع چالشهای زیرساختی، شرایط مناسبتری برای فعالیت بهره برداران فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختها و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه رونق بیشتر بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی منطقه را فراهم میکند.
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